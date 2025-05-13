Fuat Uğur, FETÖ'den Sonra Sıranın Kime Geldiğini Açıkladı: "Süleymancılar İçin de Yolun Sonu Görünüyor"
TV100 yazarı Fuat Uğur, Süleymancılar cemaatini bugünkü köşe yazısına taşıdı. FETÖ'den sonra sıranın kime geldiğini açıklayan Fuat Uğur, 'FETÖ terör örgütü devlet tarafından yok edildi, Süleymancılar için de yolun sonu görünüyor' dedi.
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TV100 yazarı Fuat Uğur bugünkü yazısında, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen, kurucusunun Süleyman Hilmi Tunahan olduğu dini oluşumu gündeme taşıdı.
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“Bu yürüyüşte hırsızlıkla, yolsuzlukla sermaye toplayıp ülkenin kaderine el koymaya çalışanlara ve onların yardakçılarına yer yok” diyen Uğur, yazısında devamında şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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