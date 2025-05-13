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Fuat Uğur, FETÖ'den Sonra Sıranın Kime Geldiğini Açıkladı: "Süleymancılar İçin de Yolun Sonu Görünüyor"

Fuat Uğur, FETÖ'den Sonra Sıranın Kime Geldiğini Açıkladı: "Süleymancılar İçin de Yolun Sonu Görünüyor"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.05.2025 - 18:30

TV100 yazarı Fuat Uğur, Süleymancılar cemaatini bugünkü köşe yazısına taşıdı. FETÖ'den sonra sıranın kime geldiğini açıklayan Fuat Uğur, 'FETÖ terör örgütü devlet tarafından yok edildi, Süleymancılar için de yolun sonu görünüyor' dedi.

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TV100 yazarı Fuat Uğur bugünkü yazısında, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen, kurucusunun Süleyman Hilmi Tunahan olduğu dini oluşumu gündeme taşıdı.

TV100 yazarı Fuat Uğur bugünkü yazısında, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen, kurucusunun Süleyman Hilmi Tunahan olduğu dini oluşumu gündeme taşıdı.

'FETÖ terör örgütü devlet tarafından yok edildi'' diyen Fuat Uğur, Süleymancıları işaret etti.

“Bu yürüyüşte hırsızlıkla, yolsuzlukla sermaye toplayıp ülkenin kaderine el koymaya çalışanlara ve onların yardakçılarına yer yok” diyen Uğur, yazısında devamında şunları söyledi:

“Bu yürüyüşte hırsızlıkla, yolsuzlukla sermaye toplayıp ülkenin kaderine el koymaya çalışanlara ve onların yardakçılarına yer yok” diyen Uğur, yazısında devamında şunları söyledi:

''Türkiye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapma hedefine yönelik büyük yürüyüşüne engelsiz ve daha güçlü bir şekilde devam edecek.

Bu yürüyüşte hırsızlıkla, yolsuzlukla sermaye toplayıp ülkenin kaderine el koymaya çalışanlara ve onların yardakçılarına yer yok.

FETÖ terör örgütünün yok edilmesinin ardından Adnan Oktar grubunun, Kuytul grubunun da üzerine yüründü. Şimdi Süleymancıların sırada olduğunu bütün devlet yetkililerinden işitiyoruz. BND, CIA ve Mossad tarafından yemlenen, güdülenen, aparat olarak kullanılan, dini kuruluş adı altında ülkenin altına dinamit döşeyenler için yolun sonu görünüyor.

Cezaevindeki Turpçuk’un yapacağı tek şey vardı onu da kullandı. Büyük turp amcaları ona bir fırsat verdiler, “Yolunu açıyoruz sen de taşlarını döşe” diye. O ise züccaciye dükkanına giren bir fil gibi her şeyi devirip ayaklarının altına aldı.

Devletin kendisini büyük bir soğukkanlılıkla izlediğini asla aklına getirmedi. Dediğim gibi kalibresi bu kadardı. Aklına getirdiğinde de Jammer kullandı ama iş işten geçmişti.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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