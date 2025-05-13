Fuat Uğur, FETÖ'den Sonra Sıranın Kime Geldiğini Açıkladı: "Süleymancılar İçin de Yolun Sonu Görünüyor"

''Türkiye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapma hedefine yönelik büyük yürüyüşüne engelsiz ve daha güçlü bir şekilde devam edecek.

Bu yürüyüşte hırsızlıkla, yolsuzlukla sermaye toplayıp ülkenin kaderine el koymaya çalışanlara ve onların yardakçılarına yer yok.

FETÖ terör örgütünün yok edilmesinin ardından Adnan Oktar grubunun, Kuytul grubunun da üzerine yüründü. Şimdi Süleymancıların sırada olduğunu bütün devlet yetkililerinden işitiyoruz. BND, CIA ve Mossad tarafından yemlenen, güdülenen, aparat olarak kullanılan, dini kuruluş adı altında ülkenin altına dinamit döşeyenler için yolun sonu görünüyor.

Cezaevindeki Turpçuk’un yapacağı tek şey vardı onu da kullandı. Büyük turp amcaları ona bir fırsat verdiler, “Yolunu açıyoruz sen de taşlarını döşe” diye. O ise züccaciye dükkanına giren bir fil gibi her şeyi devirip ayaklarının altına aldı.

Devletin kendisini büyük bir soğukkanlılıkla izlediğini asla aklına getirmedi. Dediğim gibi kalibresi bu kadardı. Aklına getirdiğinde de Jammer kullandı ama iş işten geçmişti.''

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