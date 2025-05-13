Esra Erol'da Kayınvalide ile Damat Aşkı Gündem Olmuştu: Yasak Aşk Skandalında İstenen Ceza Belli Oldu
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Herkes bu yasak aşı konuşuyor. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurmuştu. İşte her şey bu sayede gün yüzüne çıktı.
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Develi Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Develi Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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