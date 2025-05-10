Çöpten Servet Çıktı: Kağıt Toplayıcısı, Çöpte 200 Bin Dolarlık Pırlanta Buldu
İstanbul'un Fatih ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Kuyumcu çalışanı, poşetleri karıştırması sonucu 200 bin dolarlık pırlantalar çöpe gitti. Kuyumcunun ardından çöp kutusuna giden kağıt toplayıcısı servet buldu.
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Çöpten servet çıktı.
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Kuyumcudan sonra çöp poşetini alan kağıt toplayıcısı, olay yerinden uzaklaştı. Çöp poşetlerinin karıştığı kısa süre sonra ortaya çıktı.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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