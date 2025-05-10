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Çöpten Servet Çıktı: Kağıt Toplayıcısı, Çöpte 200 Bin Dolarlık Pırlanta Buldu

Çöpten Servet Çıktı: Kağıt Toplayıcısı, Çöpte 200 Bin Dolarlık Pırlanta Buldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.05.2025 - 16:29

İstanbul'un Fatih ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Kuyumcu çalışanı, poşetleri karıştırması sonucu 200 bin dolarlık pırlantalar çöpe gitti. Kuyumcunun ardından çöp kutusuna giden kağıt toplayıcısı servet buldu.

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Çöpten servet çıktı.

Çöpten servet çıktı.

Olay, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. Bir kuyumcuda çalışan personel, 6 Mayıs günü iş yerinin çöplerini dışarı çıkarırken yanlışlıkla yaklaşık 200 bin dolar değerindeki pırlantaların bulunduğu poşeti de attı.

Kuyumcudan sonra çöp poşetini alan kağıt toplayıcısı, olay yerinden uzaklaştı. Çöp poşetlerinin karıştığı kısa süre sonra ortaya çıktı.

Kuyumcudan sonra çöp poşetini alan kağıt toplayıcısı, olay yerinden uzaklaştı. Çöp poşetlerinin karıştığı kısa süre sonra ortaya çıktı.

İş yeri sahibi, durumu polise haber verdi. Harekete geçen polis ekipler, kağıt  toplayıcısını gözaltına aldı. 200 bin dolar değerindeki pırlantalar eksiksiz şekilde iş yeri sahibine teslim edildi.

Kağıt toplayıcısı ise 'kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf' suçundan serbest bırakıldı.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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