'PKK Kongresi' Sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan İlk Açıklama: "Ne Bir Taviz Ne de Bir Pazarlık Var"
PKK dünkü açıklamasında kongresini topladığını duyurmuştu. PKK'nın kendini feshettiğini açıklaması beklenirken, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'tan ilk açıklama geldi.
Kılıç, 'Kararlı ve sabırlı bir süreç yönetiliyor. Şu anda geldiğimiz nokta, kongrenin toplandığı ve kararın yakın zamanda açıklanacağıdır. Buradan şu anlaşılmasın. Muhalif isimler bazı durumlarda 'Ne verildi, taviz mi söz konusu' gibi sorular soruyor. Ne bir taviz ne de bir pazarlık var' dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği 'Terörsüz Türkiye ve Kardeşlik Projesi'nde yeni bir süreç başladı.
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PKK ile bir pazarlık yapılmadığını altını çizen Kılıç şu ifadeleri kullandı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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