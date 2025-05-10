onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
'PKK Kongresi' Sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan İlk Açıklama: "Ne Bir Taviz Ne de Bir Pazarlık Var"

'PKK Kongresi' Sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan İlk Açıklama: "Ne Bir Taviz Ne de Bir Pazarlık Var"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.05.2025 - 14:55

PKK dünkü açıklamasında kongresini topladığını duyurmuştu. PKK'nın kendini feshettiğini açıklaması beklenirken, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'tan ilk açıklama geldi. 

Kılıç, 'Kararlı ve sabırlı bir süreç yönetiliyor. Şu anda geldiğimiz nokta, kongrenin toplandığı ve kararın yakın zamanda açıklanacağıdır. Buradan şu anlaşılmasın. Muhalif isimler bazı durumlarda 'Ne verildi, taviz mi söz konusu' gibi sorular soruyor. Ne bir taviz ne de bir pazarlık var' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği 'Terörsüz Türkiye ve Kardeşlik Projesi'nde yeni bir süreç başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği 'Terörsüz Türkiye ve Kardeşlik Projesi'nde yeni bir süreç başladı.

PKK dünkü yaptığı açıklamada, kongresini topladığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından PKK'nın kendini feshettiğini açıklaması bekleniyor. Süreç bu şekilde devam ederken, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, katıldığı bir televizyon programında PKK'nın olası fesih kararı hakkında konuştu.

Akif Çağatay Kılıç, PKK'nın fesih sürecine ilişkin, ''Teröre karşı kararlı bir mücadeleyi ortaya koyduk. Burada önemli olan, kararlı bir şekilde terörün sonlanmasıyla alakalı olarak her zaman ortaya koyduğumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı olarak, Sayın Devlet Bahçeli'nin, AK Parti, MHP ve diğer partilerin Cumhur İttifakı'nı oluşturan, kararlı duruşuyla geldiğimiz büyük bir nokta. Öncelikle silahların terk edilmesi. Hiçbir şekilde silahla yapılan herhangi bir eylemin olmaması. Terörün, Cumhurbaşkanımız Terörsüz Türkiye hedefiyle isimlendirdiği süreci doğru bir şekilde gitmesi. Tabii burada zaman zaman zor dönemler olacak. Ama kararlı olarak her toplumun da, dünyanın da, komşularımızın da, ama özellikle de vatandaşlarımızın beklediği tabii, güvenlik içerisinde terör tehdidinin olmadığı bir Türkiye'de yaşamak'' dedi.

PKK ile bir pazarlık yapılmadığını altını çizen Kılıç şu ifadeleri kullandı:

PKK ile bir pazarlık yapılmadığını altını çizen Kılıç şu ifadeleri kullandı:

Kararlı ve sabırlı bir süreç yönetiliyor. Şu anda geldiğimiz nokta, kongrenin toplandığı ve kararın yakın zamanda açıklanacağıdır. Buradan şu anlaşılmasın. Muhalif isimler bazı durumlarda 'Ne verildi, taviz mi söz konusu' gibi sorular soruyor. Ne bir taviz ne de bir pazarlık var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın