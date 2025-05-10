'PKK Kongresi' Sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan İlk Açıklama: "Ne Bir Taviz Ne de Bir Pazarlık Var"

PKK dünkü yaptığı açıklamada, kongresini topladığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından PKK'nın kendini feshettiğini açıklaması bekleniyor. Süreç bu şekilde devam ederken, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, katıldığı bir televizyon programında PKK'nın olası fesih kararı hakkında konuştu.

Akif Çağatay Kılıç, PKK'nın fesih sürecine ilişkin, ''Teröre karşı kararlı bir mücadeleyi ortaya koyduk. Burada önemli olan, kararlı bir şekilde terörün sonlanmasıyla alakalı olarak her zaman ortaya koyduğumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı olarak, Sayın Devlet Bahçeli'nin, AK Parti, MHP ve diğer partilerin Cumhur İttifakı'nı oluşturan, kararlı duruşuyla geldiğimiz büyük bir nokta. Öncelikle silahların terk edilmesi. Hiçbir şekilde silahla yapılan herhangi bir eylemin olmaması. Terörün, Cumhurbaşkanımız Terörsüz Türkiye hedefiyle isimlendirdiği süreci doğru bir şekilde gitmesi. Tabii burada zaman zaman zor dönemler olacak. Ama kararlı olarak her toplumun da, dünyanın da, komşularımızın da, ama özellikle de vatandaşlarımızın beklediği tabii, güvenlik içerisinde terör tehdidinin olmadığı bir Türkiye'de yaşamak'' dedi.