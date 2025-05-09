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Beklenen Açıklama Geldi: PKK Kongresini Toplandığını Duyurdu

Beklenen Açıklama Geldi: PKK Kongresini Toplandığını Duyurdu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.05.2025 - 13:12 Son Güncelleme: 09.05.2025 - 13:25

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği 'Terörsüz Türkiye ve Kardeşlik Projesi'nde yeni bir gelişme yaşandı. PKK fesih kongresini toplandığını duyurdu.

PKK, 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladıklarını ve kararlar aldıklarını açıkladı DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise 'Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz' dedi.

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1 Mart'ta ateşkes ilan ettiklerini duyuran PKK, Öcalan'ın çağrısına uyduklarını açıklamıştı.

1 Mart'ta ateşkes ilan ettiklerini duyuran PKK, Öcalan'ın çağrısına uyduklarını açıklamıştı.

PKK, Abdullah Öcalan'ın yaptığı 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' üzerine 12. Kongresi'ni topladığını duyurdu. PKK yaptığı açıklama ile 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladıklarını ve kararlar aldıklarını kaydetti.

PKK'dan yapılan açıklamada, "Kongreyi topladık, kararları açıklayacağız" denildi.

PKK'dan yapılan açıklamada, "Kongreyi topladık, kararları açıklayacağız" denildi.

Açıklamada, 'PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır' denildi. 

Açıklamada ayrıca, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kongreye sunduğu perspektif ve önerilerin okuyup değerlendirildiği, PKK Merkez Komitesi’nin kısa raporunun da kongrede okunup tartışıldığının altı çizildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder için de taziye mesajına yer verilen açıklamada, 'PKK 12. Kongresi, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan şehit Sırrı Süreyya Önder'i de saygı ve minnetle anıldı” denildi. 

Kongrede alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu. 

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, öğle saatlerinde yaptıkları açıklamada, PKK'nın kongreyi topladıklarını duyurmasının an meselesi olduğunu açıklamıştı. Doğan, 'Bu tarihi adımın tarihi fırsata dönüşmesini bekliyoruz.' demişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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osman bosman

Bahçeli'ye bu tiyatronun galasında yer ayırmışlar mı?

Diff. Lock

En ön sırada Sırrı Süreyya’nın resmini taşıyacakmış!

kunti

teror örgütünün eylemleri normal bir habermiş gibi servis ediliyor. Artık pkk adında bir partide kurulur ve siyaseten ovundukleri şey ise ' koca devlet bize ... Devamını Gör

barış ve demokrasi

PKK (Kürdistan işçi partisi)zaten bir parti olarak piyasaya çıktı, inkâr politikaları yüzünden işler bu hale geldi

Kardelen Toprak

Hiçbir şey almadan bıraktılar yani ne vaat edildi kim bilir