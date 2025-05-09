Beklenen Açıklama Geldi: PKK Kongresini Toplandığını Duyurdu

Açıklamada, 'PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır' denildi.

Açıklamada ayrıca, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kongreye sunduğu perspektif ve önerilerin okuyup değerlendirildiği, PKK Merkez Komitesi’nin kısa raporunun da kongrede okunup tartışıldığının altı çizildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder için de taziye mesajına yer verilen açıklamada, 'PKK 12. Kongresi, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan şehit Sırrı Süreyya Önder'i de saygı ve minnetle anıldı” denildi.

Kongrede alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, öğle saatlerinde yaptıkları açıklamada, PKK'nın kongreyi topladıklarını duyurmasının an meselesi olduğunu açıklamıştı. Doğan, 'Bu tarihi adımın tarihi fırsata dönüşmesini bekliyoruz.' demişti.