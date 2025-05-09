Beklenen Açıklama Geldi: PKK Kongresini Toplandığını Duyurdu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği 'Terörsüz Türkiye ve Kardeşlik Projesi'nde yeni bir gelişme yaşandı. PKK fesih kongresini toplandığını duyurdu.
PKK, 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladıklarını ve kararlar aldıklarını açıkladı DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise 'Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz' dedi.
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1 Mart'ta ateşkes ilan ettiklerini duyuran PKK, Öcalan'ın çağrısına uyduklarını açıklamıştı.
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PKK'dan yapılan açıklamada, "Kongreyi topladık, kararları açıklayacağız" denildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Bahçeli'ye bu tiyatronun galasında yer ayırmışlar mı?
En ön sırada Sırrı Süreyya’nın resmini taşıyacakmış!
teror örgütünün eylemleri normal bir habermiş gibi servis ediliyor. Artık pkk adında bir partide kurulur ve siyaseten ovundukleri şey ise ' koca devlet bize ... Devamını Gör
PKK (Kürdistan işçi partisi)zaten bir parti olarak piyasaya çıktı, inkâr politikaları yüzünden işler bu hale geldi
Hiçbir şey almadan bıraktılar yani ne vaat edildi kim bilir