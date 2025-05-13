Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cezaevlerindeki Yeni Dönemi Tek Tek Anlattı
Cezaevlerinde yeni dönem başlıyor. Cezaevinde eğitim gören hükümlü sayısını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş olanağı açılacağını, hükümlülerin ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabileceğini duyurdu.
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Tahliyeleri yaklaşanları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.
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Tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş bulma olanağı açılacağını, hükümlülerin ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinden danışmanlık hizmeti alabileceklerini duyuran Bakan Tunç, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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