Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cezaevlerindeki Yeni Dönemi Tek Tek Anlattı

''Sadece uyuşturucu suçlarının tedavi edileceği bir cezaevi faaliyete girdi. Cezaevlerinde 957 öğretmen var, 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor. Devletin adalet eli yalnızca cezalandıran değil, dönüştüren ve toplumu inşa eden bir eldir.''

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise ‘'2014 yılından bu yana 2 bin 969 eski hükümlü vatandaşımızın kendi işini kurma projesine yaklaşık 168 milyon TL hibe desteği tahsis ettik'’ dedi.