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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cezaevlerindeki Yeni Dönemi Tek Tek Anlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cezaevlerindeki Yeni Dönemi Tek Tek Anlattı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.05.2025 - 16:44

Cezaevlerinde yeni dönem başlıyor. Cezaevinde eğitim gören hükümlü sayısını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş olanağı açılacağını, hükümlülerin ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabileceğini duyurdu.

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Tahliyeleri yaklaşanları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Tahliyeleri yaklaşanları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara’da düzenlenen ‘’Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevlerindeki yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, ‘'Bugün imzalayacağımız iş birliği protokolüyle, hükümlüler, tahliyelerine bir ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek’' dedi.

Tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş bulma olanağı açılacağını, hükümlülerin ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinden danışmanlık hizmeti alabileceklerini duyuran Bakan Tunç, şunları söyledi:

Tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş bulma olanağı açılacağını, hükümlülerin ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinden danışmanlık hizmeti alabileceklerini duyuran Bakan Tunç, şunları söyledi:

''Sadece uyuşturucu suçlarının tedavi edileceği bir cezaevi faaliyete girdi. Cezaevlerinde 957 öğretmen var, 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor. Devletin adalet eli yalnızca cezalandıran değil, dönüştüren ve toplumu inşa eden bir eldir.''

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise ‘'2014 yılından bu yana 2 bin 969 eski hükümlü vatandaşımızın kendi işini kurma projesine yaklaşık 168 milyon TL hibe desteği tahsis ettik'’ dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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