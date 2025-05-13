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Türkiye'ye mi Geliyor? ABD Başkanı Donald Trump, Prens Selam'ın İkram Ettiği Kahveyi İçmedi

Türkiye'ye mi Geliyor? ABD Başkanı Donald Trump, Prens Selam'ın İkram Ettiği Kahveyi İçmedi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.05.2025 - 15:51

Orta Doğu turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump, Prens Selman tarafından karşılandı. Trump, burada kendisine ikram edilen kraliyet kahvesini içmedi.

Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmelerine katılabileceğinin sinyalini verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, yine hal ve hareketleri ile gündeme gelmeyi başardı.

ABD Başkanı Donald Trump, yine hal ve hareketleri ile gündeme gelmeyi başardı.

ABD Başkanı Donald Trump bugün Riyad’a iniş yaptı.  Trump ve heyeti onur muhafızları tarafından bizzat karşılandı ve temaslar kapsamında Prens Selman'ın sarayına geçti.

X, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Trump'a eşlik eden isimler arasında yer aldı.

Görüşmelerde Donald Trump'a kraliyet kahvesi ikram edildi. Yanında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kahveyi içtiğini gören Trump, kısa bir süre ona yönelerek uzun uzun baktı.

Görüşmelerde Donald Trump'a kraliyet kahvesi ikram edildi. Yanında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kahveyi içtiğini gören Trump, kısa bir süre ona yönelerek uzun uzun baktı.

Kameraya yansıyan görüntülerin devamında ise Donald Trump'ın kahve bardağı ile durduğu ve hiç içmediği görüldü. 

Trump'a Ghahwa adı verilen özel baharatlardan oluşan bir kahve ikram edildi. Ghahwa, Suudi Arabistan'ın misafirperverliğini temsil ediyor.

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmelerine katılabileceğinin sinyalini veren Trump, ''Rusya ile Ukrayna arasında Perşembe Türkiye'de yapılacak görüşmelerden iyi bir sonuç çıkabilir. Ben de oraya uçmayı düşünüyordum. Perşembe nerede olacağımı bilmiyorum. Çok sayıda görüşmem var ama oraya cidden uçmayı düşünüyordum. Bir şeyler olabileceğini düşünürsem bir ihtimal var'' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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