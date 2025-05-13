Türkiye'ye mi Geliyor? ABD Başkanı Donald Trump, Prens Selam'ın İkram Ettiği Kahveyi İçmedi
Orta Doğu turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump, Prens Selman tarafından karşılandı. Trump, burada kendisine ikram edilen kraliyet kahvesini içmedi.
Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmelerine katılabileceğinin sinyalini verdi.
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ABD Başkanı Donald Trump, yine hal ve hareketleri ile gündeme gelmeyi başardı.
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Görüşmelerde Donald Trump'a kraliyet kahvesi ikram edildi. Yanında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kahveyi içtiğini gören Trump, kısa bir süre ona yönelerek uzun uzun baktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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