Türkiye'ye mi Geliyor? ABD Başkanı Donald Trump, Prens Selam'ın İkram Ettiği Kahveyi İçmedi

Kameraya yansıyan görüntülerin devamında ise Donald Trump'ın kahve bardağı ile durduğu ve hiç içmediği görüldü.

Trump'a Ghahwa adı verilen özel baharatlardan oluşan bir kahve ikram edildi. Ghahwa, Suudi Arabistan'ın misafirperverliğini temsil ediyor.

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmelerine katılabileceğinin sinyalini veren Trump, ''Rusya ile Ukrayna arasında Perşembe Türkiye'de yapılacak görüşmelerden iyi bir sonuç çıkabilir. Ben de oraya uçmayı düşünüyordum. Perşembe nerede olacağımı bilmiyorum. Çok sayıda görüşmem var ama oraya cidden uçmayı düşünüyordum. Bir şeyler olabileceğini düşünürsem bir ihtimal var'' dedi.