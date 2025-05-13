Bakırköy Cezaevi'nde Tutuklu Bulunuyor: Esila Ayık İçin 4 Yıl 8 Ay Hapis Cezası İstendi
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 9 Nisan'da düzenlenen eylemde tutuklanan üniversite öğrenci Esila Ayık hakkında istenen hapis cezası belli oldu. Ekol TV'de yer alan habere göre Ayık hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.
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22 yaşındaki Esila Ayık, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 9 Nisan’da Kadıköy'de düzenlenen eylemde “Diktatör Erdoğan” yazılı döviz taşıdığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.
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Ekol TV'de yer alan habere göre Esila Ayık için iddianame düzenlendi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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