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HDK Soruşturması Kapsamında Tutuklanmıştı: Sanatçı Pınar Aydınlar Hakkında Karar Çıktı

HDK Soruşturması Kapsamında Tutuklanmıştı: Sanatçı Pınar Aydınlar Hakkında Karar Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.05.2025 - 13:36

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 21 Şubat'ta tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar hakkında karar çıktı. Aydınlar ilk duruşmada  adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Pınar Aydınlar'ın "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Pınar Aydınlar'ın "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Aydınlar mahkemede yaptığı savunmada,  

'Şundan başlamak istiyorum 18 Şubat’ta iki çocuğumla yalnız yaşadığım evimde özel timlerin dahil olduğu operasyonla kıyafetimi giyinmeme dahi izin verilmeden alnıma silah dayatılarak ve aynı şekilde oğluma da böyle davranıldığını gördüm. Aynı şekilde kızım da üzerine giymek için gittiği kameralarla odasına girdiler. Ben büyük baskına uğradım. Ben bir kere dahi ifadeye gitmemezlik yapmamışım her şekilde çağrıldığında çok rahat ulaşılabilecek bir insanım. Ben 25 yıldır bu ülkede yüzlerce konser vermiş 25 yıllık bir halk müziği sanatçısıyım. Evime gece girilerek apartman görevlimizin gözü önünde pijamalarımla gözaltına alındım çok ciddi anlamda itibar suikastı gerçekleşti. Devri daim olsun Sırrı Süreyya Önder’le birlikte HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayları olarak seçimlere girmiştim. Sırrı abimiz çok üzülüyorum, ben cenazesine katılamadım.

Sevdiklerim öldü, Sırrı Süreyya Önder öldü, Volkan Konak öldü, Edip Akbayram öldü gidip veda edemedim. HDK üyesi değilim. Ben HDP'de İstanbul Belediye Başkan adaylığım oldu. Bunların dışında bir şey yok. HDK yasal bir parti zaten benim orayla öyle bağlantım olmadı' dedi.

Pınar Aydınlar'ın savunması sonrası savcı Aydınlar için yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye istedi.

Pınar Aydınlar'ın savunması sonrası savcı Aydınlar için yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye istedi.

Mahkeme heyeti, Pınar Aydınlar'ın 'imza atmak' şartıyla  tahliyesine karar verdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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