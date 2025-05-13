HDK Soruşturması Kapsamında Tutuklanmıştı: Sanatçı Pınar Aydınlar Hakkında Karar Çıktı
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 21 Şubat'ta tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar hakkında karar çıktı. Aydınlar ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
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Pınar Aydınlar'ın "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.
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Pınar Aydınlar'ın savunması sonrası savcı Aydınlar için yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye istedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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