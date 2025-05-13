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Uçaklarda Yeni Dönem Başlıyor: Kemer İkaz Işığı Sönmeden Ayağa Kalkanlara Para Cezası Uygulanacak

Uçaklarda Yeni Dönem Başlıyor: Kemer İkaz Işığı Sönmeden Ayağa Kalkanlara Para Cezası Uygulanacak

THY Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.05.2025 - 14:52

Uçaklarda yeni dönem başlıyor. Türk Hava Yolları (THY), yeni kurallara imza attı. Uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara para cezası geliyor.

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THY, uçuş güvenliğini artırmak amacıyla harekete geçti.

THY, uçuş güvenliğini artırmak amacıyla harekete geçti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yeni Yolcu Anonsları Genelgesi yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte, uçağın park pozisyonuna ulaşmadan önce emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara kötü haber geldi.

THY tarafından kabin ekiplerine bilgilendirme duyurusu gönderildi. Buna göre, inişten sonra uçak tamamen durmadan ayağa kalkan, baş üstü dolaplarını açan ya da anonslara rağmen yerinden kalkmakta ısrar eden yolcular, “Kural Dışı Hareket Eden Yolcu” statüsünde değerlendirilecek.

THY tarafından kabin ekiplerine bilgilendirme duyurusu gönderildi. Buna göre, inişten sonra uçak tamamen durmadan ayağa kalkan, baş üstü dolaplarını açan ya da anonslara rağmen yerinden kalkmakta ısrar eden yolcular, “Kural Dışı Hareket Eden Yolcu” statüsünde değerlendirilecek.

Kurallara uymayan yolculara, yürürlükteki yasal düzenlemelere göre idari para cezası uygulanabilecek.

İniş sonrası yapılan “veda anonsunun” hemen ardından, yolculara kemer ikaz ışığı sönmeden kalkmamaları gerektiğine dair özel bir uyarı anonsu yapılması artık zorunlu hale getirildi.

SHGM tarafından yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

SHGM tarafından yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış ticari hava taşıma işletmelerince gerçekleştirilen uçuşlar esnasında yolculara yönelik yapılan anonslarda; uçakta sigara ve tütün mamulleri kullanan yolcular ile uçak park pozisyona gelmeden ve kemer ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalkarak intizamı bozan yolcuları uyarmak, bu türden yolcuları disipline etmek ve yolcuların farkındalığını arttırmak maksadıyla revizyon yapılarak standart güncel anonsların ivedilikle uygulamaya koyulmasını teminen hazırlanan UOD - 2025/01 No.lu 'Yolcu Anonsları Genelge'si Genel Müdürlük Makamı tarafından 02.05.2025 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.”

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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