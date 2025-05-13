Uçaklarda Yeni Dönem Başlıyor: Kemer İkaz Işığı Sönmeden Ayağa Kalkanlara Para Cezası Uygulanacak
Uçaklarda yeni dönem başlıyor. Türk Hava Yolları (THY), yeni kurallara imza attı. Uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara para cezası geliyor.
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THY, uçuş güvenliğini artırmak amacıyla harekete geçti.
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THY tarafından kabin ekiplerine bilgilendirme duyurusu gönderildi. Buna göre, inişten sonra uçak tamamen durmadan ayağa kalkan, baş üstü dolaplarını açan ya da anonslara rağmen yerinden kalkmakta ısrar eden yolcular, “Kural Dışı Hareket Eden Yolcu” statüsünde değerlendirilecek.
SHGM tarafından yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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