Fesih Kararı Sonrası İlk Sokak Röportajı: "'Türkler ve Kürtler Kardeştir' Demekle Kardeşlik Sağlanmıyor"

Hac ve umre malzemeleri satan bir esnafa, A Haber muhabiri mikrofon uzattı. Canlı yayınlanan sokak röportajında esnaf, 'Yıllarca burada kan döküldü. İnsanlar öldü. Biz insanların ölmesini istemiyoruz. Gerçek anlamada bir kardeşlik inşa edilmesinden yanayız. 'Türkler ve Kürtler kardeşiz' demekle kardeşlik sağlanmıyor. Hakka hukuka dayalı bir kardeşlik istiyoruz. 'Türkler Kürtler kardeştir' deniliyor ama Kürtlere hiçbir hak verilmiyor. Mesela biz de ana dilinde eğitim istiyoruz. Kürtçenin resmi bir dil olması istiyoruz. PKK silah bıraksın, kendini feshetsin tamam ama bunun karşılığında Kürtler ne elde edecek? Ana dilinde eğitim olacak mı? Kürtçe resmi dil olacak mı?' dedi.

Bunun üzerine A Haber muhabiri, esnafın konuşmasını bölüp 'Terörün sonlanmasın nasıl buluyorsunuz? Terörle bu bölge neler çekti' sorusunu yöneltti.

Esnaf ise 'PKK'nin sebep değil sonuç olduğunu düşünüyorum. Kürt sorunu olduğu için PKK ortaya çıktı. PKK bir sonuçtur. Silahların bırakılmasını ben olumlu görüyorum ama gerçek bir kardeşlik tesis edilmezse bu sorun çözülmez. 'Türkler ve Kürtler kardeştir' demekle kardeşlik tesis edilemez. Hakka hukuka dayalı bir kardeşlik istiyoruz' diye belirtti.