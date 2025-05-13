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Fesih Kararı Sonrası İlk Sokak Röportajı: "'Türkler ve Kürtler Kardeştir' Demekle Kardeşlik Sağlanmıyor"

Fesih Kararı Sonrası İlk Sokak Röportajı: "'Türkler ve Kürtler Kardeştir' Demekle Kardeşlik Sağlanmıyor"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.05.2025 - 17:34

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası A Haber, rotasını Diyarbakır'a çevirdi. Karar sonrası ilk sokak röportajı geldi. Hac ve umre malzemeleri satan bir esnaf, '''Türkler ve Kürtler kardeşiz' demekle kardeşlik sağlanmıyor. PKK sebep değil sonuçtur. Hakka hukuka dayalı bir barış istiyoruz' dedi. İstediği cevabı alamayan muhabir, canlı yayında şoka uğradı.

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İşte o anlar:

PKK'nın fesih kararını Diyarbakırlılar nasıl karşıladı? A Haber muhabiri bu sorunun cevabı için Diyarbakır'da bir dükkana girdi.

PKK'nın fesih kararını Diyarbakırlılar nasıl karşıladı? A Haber muhabiri bu sorunun cevabı için Diyarbakır'da bir dükkana girdi.

Hac ve umre malzemeleri satan bir esnafa, A Haber muhabiri mikrofon uzattı. Canlı yayınlanan sokak röportajında esnaf, 'Yıllarca burada kan döküldü. İnsanlar öldü. Biz insanların ölmesini istemiyoruz. Gerçek anlamada bir kardeşlik inşa edilmesinden yanayız. 'Türkler ve Kürtler kardeşiz' demekle kardeşlik sağlanmıyor. Hakka hukuka dayalı bir kardeşlik istiyoruz. 'Türkler Kürtler kardeştir' deniliyor ama Kürtlere hiçbir hak verilmiyor. Mesela biz de ana dilinde eğitim istiyoruz. Kürtçenin resmi bir dil olması istiyoruz. PKK silah bıraksın, kendini feshetsin tamam ama bunun karşılığında Kürtler ne elde edecek? Ana dilinde eğitim olacak mı? Kürtçe resmi dil olacak mı?' dedi. 

Bunun üzerine A Haber muhabiri, esnafın konuşmasını bölüp 'Terörün sonlanmasın nasıl buluyorsunuz? Terörle bu bölge neler çekti' sorusunu yöneltti. 

Esnaf ise 'PKK'nin sebep değil sonuç olduğunu düşünüyorum. Kürt sorunu olduğu için PKK ortaya çıktı. PKK bir sonuçtur. Silahların bırakılmasını ben olumlu görüyorum ama gerçek bir kardeşlik tesis edilmezse bu sorun çözülmez. 'Türkler ve Kürtler kardeştir' demekle kardeşlik tesis edilemez. Hakka hukuka dayalı bir kardeşlik istiyoruz' diye belirtti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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