Fesih Kararı Sonrası İlk Sokak Röportajı: "'Türkler ve Kürtler Kardeştir' Demekle Kardeşlik Sağlanmıyor"
PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası A Haber, rotasını Diyarbakır'a çevirdi. Karar sonrası ilk sokak röportajı geldi. Hac ve umre malzemeleri satan bir esnaf, '''Türkler ve Kürtler kardeşiz' demekle kardeşlik sağlanmıyor. PKK sebep değil sonuçtur. Hakka hukuka dayalı bir barış istiyoruz' dedi. İstediği cevabı alamayan muhabir, canlı yayında şoka uğradı.
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İşte o anlar:
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PKK'nın fesih kararını Diyarbakırlılar nasıl karşıladı? A Haber muhabiri bu sorunun cevabı için Diyarbakır'da bir dükkana girdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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