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Oğlu Uyuşturucu Suçundan Tutuklanınca İstifa Etmişti: AKP'li Vekil Hakkında Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı

Oğlu Uyuşturucu Suçundan Tutuklanınca İstifa Etmişti: AKP'li Vekil Hakkında Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.05.2025 - 19:42

AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu, geçtiğimiz yıl TBMM aracıyla uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu olayın ardından partisinden istifa ettiğini açıklayan Zenbilci, hakkında tüm gerçekler gündeme geldi. Halk TV'nin haberine göre, Zenbilci'nin partisinden aslında hiç istifa etmediği ortaya çıktı.

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Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre, AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu T.Z., uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla geçtiğimiz yıl tutuklandı.

Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre, AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu T.Z., uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla geçtiğimiz yıl tutuklandı.

20 kilogram skunk ele geçirilen aracın ise milletvekili Zenbilci adına kayıtlı olduğu ortaya çıkmıştı. İşte bu olay sonrası 30 Eylül 2024’te sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP'li vekil Zenbilci, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sadece partiden istifa etmeyen Zenbilci, kısa süre sonra sosyal medya hesaplarını da kapattı.

Meclis kayıtlarının incelenmesi üzerine AKP'li vekil Zenbilci hakkında tüm gerçekler ortaya çıktı.

Meclis kayıtlarının incelenmesi üzerine AKP'li vekil Zenbilci hakkında tüm gerçekler ortaya çıktı.

Meclis kayıtlarında istifanın gerçek olmadığı, hatta hiçbir zaman partisinden ayrılmadığı ortaya çıktı. 

Halk TV'nin haberine göre,Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) resmi internet sitesinde yer alan açık oylama sonuçları listesi, Zenbilci'nin istifa açıklamasından sonra da 'Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili' olarak listelendiğini gösteriyor. Dahası, Zenbilci, 23 Ekim 2024 tarihli bazı kanun tekliflerinde oylamaya katılmamış olsa da ismi AKP sıralarında yer almaya devam etti. 14 Kasım 2024 tarihinde yapılan Noterlik Kanunu’na ilişkin oylamada, Zenbilci’nin oy kullanmadığı ancak AKP vekili olarak resmi kayıtlarda yer aldığı görülüyor. Aynı şekilde 10 Ekim 2024 tarihli Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinde de oylamaya katılmayan Zenbilci’nin adı yine AKP milletvekili olarak kayıtlarda yer alıyor.

Devamında yapılan tüm açık oylamaların sonuçlarında da Zenbilci resmi olarak AKP milletvekili olarak Meclis’e kayıtlı bulunuyor. AKP kaynakları da Zenbilci’nin istifasının hiçbir zaman işleme alınmadığını doğruluyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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