Oğlu Uyuşturucu Suçundan Tutuklanınca İstifa Etmişti: AKP'li Vekil Hakkında Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı
AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu, geçtiğimiz yıl TBMM aracıyla uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu olayın ardından partisinden istifa ettiğini açıklayan Zenbilci, hakkında tüm gerçekler gündeme geldi. Halk TV'nin haberine göre, Zenbilci'nin partisinden aslında hiç istifa etmediği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre, AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu T.Z., uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla geçtiğimiz yıl tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meclis kayıtlarının incelenmesi üzerine AKP'li vekil Zenbilci hakkında tüm gerçekler ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.