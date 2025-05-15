Oğlu Uyuşturucu Suçundan Tutuklanınca İstifa Etmişti: AKP'li Vekil Hakkında Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı

Meclis kayıtlarında istifanın gerçek olmadığı, hatta hiçbir zaman partisinden ayrılmadığı ortaya çıktı.

Halk TV'nin haberine göre,Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) resmi internet sitesinde yer alan açık oylama sonuçları listesi, Zenbilci'nin istifa açıklamasından sonra da 'Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili' olarak listelendiğini gösteriyor. Dahası, Zenbilci, 23 Ekim 2024 tarihli bazı kanun tekliflerinde oylamaya katılmamış olsa da ismi AKP sıralarında yer almaya devam etti. 14 Kasım 2024 tarihinde yapılan Noterlik Kanunu’na ilişkin oylamada, Zenbilci’nin oy kullanmadığı ancak AKP vekili olarak resmi kayıtlarda yer aldığı görülüyor. Aynı şekilde 10 Ekim 2024 tarihli Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinde de oylamaya katılmayan Zenbilci’nin adı yine AKP milletvekili olarak kayıtlarda yer alıyor.

Devamında yapılan tüm açık oylamaların sonuçlarında da Zenbilci resmi olarak AKP milletvekili olarak Meclis’e kayıtlı bulunuyor. AKP kaynakları da Zenbilci’nin istifasının hiçbir zaman işleme alınmadığını doğruluyor.