Konya Depremle Sallandı: "Konya'da Deprem Olmaz Düşüncesi Çöktü"

“Konya en güvenli yer, deprem olmaz düşüncesi burada çöküyor. Bir şehir efsanesi burada çöktü'' diyerek açıklamasına başlayan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şunları söyledi:

''Konya'nın tamamen depremden arınmış bölge olduğunu söylemek zordu zaten bunu yaşayarak gördük. Elbette tarihte büyük depremler nadir görülmüş olabilir ama bu insanları yanıltmasın. Kuğu çevresi, Tuz Gölü’nden geçen fay zonu gibi alanlar deprem üretme potansiyeline sahip. Bu açıdan bakıldığında yaşanan sarsıntı sürpriz değil. 5,2 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği fay, çok aktif bir fay gibi görünmüyor. Bu nedenle şu an için daha büyük bir depremin habercisi olduğu söylenemez. Artçı sarsıntıların izlenmesi önemli. Ancak şu aşamada 'öncü deprem' yorumları spekülatif olur.''