Konya Depremle Sallandı: "Konya'da Deprem Olmaz Düşüncesi Çöktü"
Konya’nın Kulu ilçesinde 5,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem, Ankara, Kayseri, Sivas ve çevre illerde hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Konya en güvenli yer, deprem olmaz düşüncesi burada çöküyor. Bir şehir efsanesi burada çöktü. Yaşanan sarsıntı sürpriz değil” dedi.
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Konya'da meydana gelen deprem herkesi korkuttu.
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Deprem sonrası ilk açıklama Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan geldi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Ol dediği zaman oluyor işte
Söylerken yanında mıydın?
Fay olan yerde deprem de olur tabii ki. Deprem olmaz denilecek bir bölge yok Türkiye'de zaten. Ankara'da da oluyor örneğin ama 3'lerde oluyor büyüklüğü. Büyü... Devamını Gör
Amk saat 10 civarı kuluyu geçip yanımdaki arkadaşa istanbulda sanayi çok. O sanayi bu taraflara kaymalı yoksa istanbul depremi ekonomik sıkıntı çıkartacak de... Devamını Gör