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Konya Depremle Sallandı: "Konya'da Deprem Olmaz Düşüncesi Çöktü"

Konya Depremle Sallandı: "Konya'da Deprem Olmaz Düşüncesi Çöktü"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.05.2025 - 17:42

Konya’nın Kulu ilçesinde 5,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem, Ankara, Kayseri, Sivas ve çevre illerde hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Konya en güvenli yer, deprem olmaz düşüncesi burada çöküyor. Bir şehir efsanesi burada çöktü. Yaşanan sarsıntı sürpriz değil” dedi.

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Konya'da meydana gelen deprem herkesi korkuttu.

Konya'da meydana gelen deprem herkesi korkuttu.

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Ankara, Kayseri, Sivas ve çevre illerde de hissedildi.  Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Deprem sonrası ilk açıklama Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan geldi.

Deprem sonrası ilk açıklama Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan geldi.

Konya en güvenli yer, deprem olmaz düşüncesi burada çöküyor. Bir şehir efsanesi burada çöktü'' diyerek açıklamasına başlayan  Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şunları söyledi: 

''Konya'nın tamamen depremden arınmış bölge olduğunu söylemek zordu zaten bunu yaşayarak gördük. Elbette tarihte büyük depremler nadir görülmüş olabilir ama bu insanları yanıltmasın. Kuğu çevresi, Tuz Gölü’nden geçen fay zonu gibi alanlar deprem üretme potansiyeline sahip. Bu açıdan bakıldığında yaşanan sarsıntı sürpriz değil. 5,2 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği fay, çok aktif bir fay gibi görünmüyor. Bu nedenle şu an için daha büyük bir depremin habercisi olduğu söylenemez. Artçı sarsıntıların izlenmesi önemli. Ancak şu aşamada 'öncü deprem' yorumları spekülatif olur.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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okisi

Ol dediği zaman oluyor işte

Sadolatte

Söylerken yanında mıydın?

basaky

Fay olan yerde deprem de olur tabii ki. Deprem olmaz denilecek bir bölge yok Türkiye'de zaten. Ankara'da da oluyor örneğin ama 3'lerde oluyor büyüklüğü. Büyü... Devamını Gör

Sadolatte

Amk saat 10 civarı kuluyu geçip yanımdaki arkadaşa istanbulda sanayi çok. O sanayi bu taraflara kaymalı yoksa istanbul depremi ekonomik sıkıntı çıkartacak de... Devamını Gör