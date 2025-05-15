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Barış Pehlivan Sosyal Medyadan Duyurdu: Gözaltına Alınan Gazeteci Furkan Karabay Hakkında Karar Çıktı

Barış Pehlivan Sosyal Medyadan Duyurdu: Gözaltına Alınan Gazeteci Furkan Karabay Hakkında Karar Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.05.2025 - 17:13

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlamalarıyla sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay hakkında karar çıktı. Karabay, bir kez daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gazeteci Furkan Karabay, YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medyada yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gazeteci Furkan Karabay, YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medyada yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Karabay'ın gözaltına alındığını gazeteci Barış Pehlivan sosyal medya hesabından duyurdu. 

Pehlivan, şunları kaydetmişti:

'Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı. Suçlamanın 'Terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'Cumhurbaşkanı’na Hakaret' olduğu belirtiliyor. Gerekçe olarak ise YouTube için hazırladığı bir video ile sosyal medya paylaşımları olduğu öğrenildi.'

Gözaltı işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Furkan Karabay hakkında karar çıktı.

Gözaltı işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Furkan Karabay hakkında karar çıktı.

Kararı gazeteci Onur Öncü, sosyal medya hesabından açıkladı.

Öncü paylaşımında, 'Gazeteci arkadaşımız Furkan Karabay tutuklandı' diye yazdı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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