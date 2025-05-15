Barış Pehlivan Sosyal Medyadan Duyurdu: Gözaltına Alınan Gazeteci Furkan Karabay Hakkında Karar Çıktı

Karabay'ın gözaltına alındığını gazeteci Barış Pehlivan sosyal medya hesabından duyurdu.

Pehlivan, şunları kaydetmişti:

'Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı. Suçlamanın 'Terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'Cumhurbaşkanı’na Hakaret' olduğu belirtiliyor. Gerekçe olarak ise YouTube için hazırladığı bir video ile sosyal medya paylaşımları olduğu öğrenildi.'