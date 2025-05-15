Barış Pehlivan Sosyal Medyadan Duyurdu: Gözaltına Alınan Gazeteci Furkan Karabay Hakkında Karar Çıktı
'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlamalarıyla sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay hakkında karar çıktı. Karabay, bir kez daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Gazeteci Furkan Karabay, YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medyada yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde gözaltına alındı.
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Gözaltı işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Furkan Karabay hakkında karar çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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