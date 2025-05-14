"Cumhurbaşkanı'na Hakaret" Suçlamasıyla Tutuklanmıştı: 7 Gün Tutuklu Kalan Arif Kocabıyık Hakkında Karar Çıktı
Sokak röportajlarıyla tanınan ve 'İlave TV' hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık, 7 Mayıs günü ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 7 gün tutuklu kalan Kocabıyık hakkında karar verildi. İtirazın kabul edilmesi üzerine Arif Kocabıyık, tahliye edildi.
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10. Anadolu Medya Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak röportajlarını hedef almıştı. Bu açıklama sonrası ilk gözaltı gelmiş, sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, Antalya'da gözaltına alınmıştı.
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Kocabıyık'ın avukatının yaptığı itiraz kabul edildi. Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, tahliye bilgisini sosyal medyadan duyurdu.
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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