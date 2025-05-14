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"Cumhurbaşkanı'na Hakaret" Suçlamasıyla Tutuklanmıştı: 7 Gün Tutuklu Kalan Arif Kocabıyık Hakkında Karar Çıktı

"Cumhurbaşkanı'na Hakaret" Suçlamasıyla Tutuklanmıştı: 7 Gün Tutuklu Kalan Arif Kocabıyık Hakkında Karar Çıktı

Cezaevi Sokak Röportajı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.05.2025 - 19:33

Sokak röportajlarıyla tanınan ve 'İlave TV' hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık, 7 Mayıs günü ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 7 gün tutuklu kalan Kocabıyık hakkında karar verildi. İtirazın kabul edilmesi üzerine Arif Kocabıyık, tahliye edildi.

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10. Anadolu Medya Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak röportajlarını hedef almıştı. Bu açıklama sonrası ilk gözaltı gelmiş, sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, Antalya'da gözaltına alınmıştı.

10. Anadolu Medya Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak röportajlarını hedef almıştı. Bu açıklama sonrası ilk gözaltı gelmiş, sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, Antalya'da gözaltına alınmıştı.

Kocabıyık'ın gözaltına alınma nedeni belli oldu. 'İlave TV' hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık, Z Dayı isimli YouTube kanalında yayınlanan sokak röportajında konuşurken kendisine 'Düne kadar buralarda soytarılık yapıyordun, neredeyse milletvekili oluyordun' diyen vatandaşa, 'Soytarı senin gibilerine denir, saraydakine denir, saraydakileri mutlu edene denir' demişti.

Kocabıyık, söz konusu videonun yayınlanmasının ardından gözaltına alındı ve ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ suçlamasıyla t7 mayıs günü tutuklandı.

Kocabıyık'ın avukatının yaptığı itiraz kabul edildi. Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, tahliye bilgisini sosyal medyadan duyurdu.

Kocabıyık'ın avukatının yaptığı itiraz kabul edildi. Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, tahliye bilgisini sosyal medyadan duyurdu.

Açıklamada, 'Arif KOCABIYIK @IlaveTv7 hakkında yaptığımız itiraz sonucu tahliye kararı verildi' dedi.

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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