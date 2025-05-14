Ağrı Dağı'ndaki Araştırmada Dev İddia: Nuh'un Kalıntısı Bulundu
Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen araştırmacılar, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın derinliklerinde Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını ararken yeni bir gelişme yaşandı. Aylardır çalışan araştırmacılar, ilk kez büyük bir kanıta ulaştıklarını açıkladı.
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Nuh'un gemisi ile ilgili dev iddia gündeme geldi. İncil'e göre bu devasa gemi, 4 bin 300 yıldan uzun bir süre önce meydana gelen büyük bir sel felaketi sırasında insanlığı ve her türlü hayvanı yok olmaktan kurtarmıştı.
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Araştırma ekibinden bir görevli, "Tekne biçimli oluşumun içinde yetişen otların, hemen dışındaki alana kıyasla farklı renkte olduğunu fark ettik" dedi. Araştırmacı Andrew Jones ise yeraltı radarını kullanarak oluşumun merkezinden geçen 13 metrelik bir tünel tespit ettiklerini iddia etti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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