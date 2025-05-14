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Ağrı Dağı'ndaki Araştırmada Dev İddia: Nuh'un Kalıntısı Bulundu

Ağrı Dağı'ndaki Araştırmada Dev İddia: Nuh'un Kalıntısı Bulundu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.05.2025 - 17:31

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen araştırmacılar, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın derinliklerinde Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını ararken yeni bir gelişme yaşandı. Aylardır çalışan araştırmacılar, ilk kez büyük bir kanıta ulaştıklarını açıkladı.

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Nuh'un gemisi ile ilgili dev iddia gündeme geldi. İncil'e göre bu devasa gemi, 4 bin 300 yıldan uzun bir süre önce meydana gelen büyük bir sel felaketi sırasında insanlığı ve her türlü hayvanı yok olmaktan kurtarmıştı.

Nuh'un gemisi ile ilgili dev iddia gündeme geldi. İncil'e göre bu devasa gemi, 4 bin 300 yıldan uzun bir süre önce meydana gelen büyük bir sel felaketi sırasında insanlığı ve her türlü hayvanı yok olmaktan kurtarmıştı.

Amerikalı araştırmacılar, gemi ile ilgili kanıt bulduklarını duyurdu.

Ağrı Dağı yakınlarındaki Durupınar Formasyonu'nda çalışan bir grup Amerikalı araştırmacı, dağın derinliklerinde köşeli yapılar ve boşluklu bölgeler olduğuna dair kanıtlar bulduklarını iddia etti.

Araştırma ekibinden bir görevli, "Tekne biçimli oluşumun içinde yetişen otların, hemen dışındaki alana kıyasla farklı renkte olduğunu fark ettik" dedi. Araştırmacı Andrew Jones ise yeraltı radarını kullanarak oluşumun merkezinden geçen 13 metrelik bir tünel tespit ettiklerini iddia etti.

Araştırma ekibinden bir görevli, "Tekne biçimli oluşumun içinde yetişen otların, hemen dışındaki alana kıyasla farklı renkte olduğunu fark ettik" dedi. Araştırmacı Andrew Jones ise yeraltı radarını kullanarak oluşumun merkezinden geçen 13 metrelik bir tünel tespit ettiklerini iddia etti.

Taramalar, geminin üç güverteli olduğuna dair İncil'deki anlatımla uyuşan, yerin altındaki üç katmanı da görüntüledi.

Şimdiye kadar yapılan taramalarda yüzeyin yaklaşık 6 metre altına kadar uzanan açısal yapılar ortaya çıkarıldı. Bu yapılar güverte benzeri bir platformun altındaki odaları temsil ediyor olabilir. Oluşumun ucundan ortasına doğru bir tünel uzandığı ve bunun içinden yürüyerek geçilebilecek kadar büyük olduğu da aktarıldı.

İncil'de, Nuh'un Gemisi'nin, dünyayı sular altında bırakan 150 günlük bir tufandan kurtulduktan sonra Ağrı Dağı'na oturduğu ifade ediliyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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