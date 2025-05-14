Ağrı Dağı'ndaki Araştırmada Dev İddia: Nuh'un Kalıntısı Bulundu

Taramalar, geminin üç güverteli olduğuna dair İncil'deki anlatımla uyuşan, yerin altındaki üç katmanı da görüntüledi.

Şimdiye kadar yapılan taramalarda yüzeyin yaklaşık 6 metre altına kadar uzanan açısal yapılar ortaya çıkarıldı. Bu yapılar güverte benzeri bir platformun altındaki odaları temsil ediyor olabilir. Oluşumun ucundan ortasına doğru bir tünel uzandığı ve bunun içinden yürüyerek geçilebilecek kadar büyük olduğu da aktarıldı.

İncil'de, Nuh'un Gemisi'nin, dünyayı sular altında bırakan 150 günlük bir tufandan kurtulduktan sonra Ağrı Dağı'na oturduğu ifade ediliyor.