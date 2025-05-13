Meydanlarda Kilo Kontrolü Uygulaması Başladı: İlk Adres Bakırköy Oldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, “81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız program ile; Sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirecek.

Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede, kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak'' demişti.