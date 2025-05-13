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Meydanlarda Kilo Kontrolü Uygulaması Başladı: İlk Adres Bakırköy Oldu

Meydanlarda Kilo Kontrolü Uygulaması Başladı: İlk Adres Bakırköy Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.05.2025 - 19:17

''Fazla kilolu kişiler tespit edilecek'' diyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu. Memişoğlu, 81 ilde meydanlarda ve kamusal alanlarda vatandaşların boy, kilo, vücut kitle indeksi ölçümlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası zaman kaybeden harekete geçen yetkililer, 'kilo kontrolü' uygulamasına Bakırköy'de başladı.

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Bakırköy'de Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' projesi kapsamında katılımcıların boy ve kilo ölçümlerini yapılarak vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandı.

Bakırköy'de Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' projesi kapsamında katılımcıların boy ve kilo ölçümlerini yapılarak vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, “81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız program ile; Sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirecek.

 Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede, kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak'' demişti.

Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' projesi kapsamında Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' projesi kapsamında Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

10 milyon kişinin boy ve kilo ölçümlerinin taranması amaçlanarak başlatılan proje için Diyetisyen Emel Özalp Şahin'in katılımıyla yapılan etkinlikte katılımcıların boy ve kilo ölçümleri yapılarak vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandı. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değeri 25'in üzerinde çıkan bireyler, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı hakkında bilgilendirilmek üzere Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne davet edildi.

Konuya ilişkin konuşan diyetisyen Emel Özalp Şahin, 'Riskli grupta gördüğümüz kişilere sağlıklı hayat merkezlerine başvurmaları için bilgi veriyoruz. Bu kartlarda kişilerin boy, kilo ve beden kitle indeksleri yazılarak, buradaki kare kodu telefonlarına okutarak kendilerine uygun olan il ve ilçelerden ulaşabilecekleri sağlıklı hayat merkezleri, toplum sağlığı merkezlerinin adreslerine ulaşabilmektedirler. Randevu oluşturuyoruz ve kendilerini son 3 ay içinde yapılmış kan talihlerini de beraberinde değerlendirerek, kronik hastalıkları da varsa bunları da göz önüne alarak kendilerine uygun beslenme programları hazırlamaktayız. Obeziteye karşı aslında tüm ülkece bir savaş açmış durumdayız. Umarım bütün topluma ulaşıp faydalı olacağız' dedi.

Hayatı boyunca hep kilolu olduğuna dikkat çeken Süleyman Demir, şunları söyledi:

Hayatı boyunca hep kilolu olduğuna dikkat çeken Süleyman Demir, şunları söyledi:

“Hayatım boyunca kilolu oldum. 97 kiloya kadar çıktım. O zaman yürüyemiyordum. Yani tutup da 50 metre yürüyemiyordum. Nefes nefese kalıyordum. O kiloları verdim. Şimdi kuş gibi zarifim. Demek ki; fazla yemek değil, az yemek lazım. Eksik yemek lazım. Kendime iki öğünü bile çok görüyorum bazı zaman. Tek öğün yiyorum. Böyle olunca da bugün yaşım 69. Kendimi 25 yaşında hissediyorum. O şişmanlık bitti. Kışlar gibiyim yaz bahara varmış kuşlar gibiyim şimdi uçuyorum.'

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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