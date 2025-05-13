Meydanlarda Kilo Kontrolü Uygulaması Başladı: İlk Adres Bakırköy Oldu
''Fazla kilolu kişiler tespit edilecek'' diyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu. Memişoğlu, 81 ilde meydanlarda ve kamusal alanlarda vatandaşların boy, kilo, vücut kitle indeksi ölçümlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası zaman kaybeden harekete geçen yetkililer, 'kilo kontrolü' uygulamasına Bakırköy'de başladı.
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Bakırköy'de Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' projesi kapsamında katılımcıların boy ve kilo ölçümlerini yapılarak vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandı.
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Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' projesi kapsamında Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda etkinlik düzenledi.
Hayatı boyunca hep kilolu olduğuna dikkat çeken Süleyman Demir, şunları söyledi:
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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İdeal kilo için protein ağırlıklı diyet listesi vereceksiniz. E bu insanlar kapak yapmaz mı be salak kolay mı öyle bu memlekette diye?