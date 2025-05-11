Sağlık Bakanlığı'ndan Vücut Kitle Endeksi İçin Çalışma Başlatıldı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde aynı anda hayata geçirilen yeni bir uygulamayla, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerinin yapılacağını duyurdu. Memişoğlu, fazla kilolu bireylerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne yönlendirileceğini ve uygulamayla 10 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.
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81 ilde yapılacak.
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Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
Hedef 10 milyon kişiye ulaşmak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi ulaşılamaz bir lüks hale getirip, sırf karbonhidrat ile beslediğiniz halka bunu yapmak ironik değil mi?
Benden uzak durun lan. Meydanda beni kilo diye durdurursanız fena bozuşuruz.
Ha obezleri ölçeceklermiş.
👍👍👏👏