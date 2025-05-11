Sağlık Bakanlığı'ndan Vücut Kitle Endeksi İçin Çalışma Başlatıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni programın temel hedefinin fazla kilolu bireyleri tespit ederek onları Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne yönlendirmek ve toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak olduğunu belirtti. Program çerçevesinde tespit edilen kişiler, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde diyetisyen desteğiyle beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti alacak.