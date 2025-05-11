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Sağlık Bakanlığı'ndan Vücut Kitle Endeksi İçin Çalışma Başlatıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan Vücut Kitle Endeksi İçin Çalışma Başlatıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2025 - 20:10

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde aynı anda hayata geçirilen yeni bir uygulamayla, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerinin yapılacağını duyurdu. Memişoğlu, fazla kilolu bireylerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne yönlendirileceğini ve uygulamayla 10 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

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81 ilde yapılacak.

81 ilde yapılacak.

81 ilde başlatılan yeni program kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, kamusal alanlar ve etkinlik alanlarında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun duyurduğu uygulamayla, bireylerin sağlık durumlarının yerinde tespiti amaçlanıyor.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni programın temel hedefinin fazla kilolu bireyleri tespit ederek onları Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne yönlendirmek ve toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak olduğunu belirtti. Program çerçevesinde tespit edilen kişiler, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde diyetisyen desteğiyle beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti alacak.

Hedef 10 milyon kişiye ulaşmak.

Hedef 10 milyon kişiye ulaşmak.

Bakan Memişoğlu “10 Mayıs – 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Fazla kilonun zararları konusunda toplumda bilinç oluşturmayı ve hastalanmadan sağlığı koruyan bir toplum inşa etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Lusitano

Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi ulaşılamaz bir lüks hale getirip, sırf karbonhidrat ile beslediğiniz halka bunu yapmak ironik değil mi?

Boncuk Mavisoy

Benden uzak durun lan. Meydanda beni kilo diye durdurursanız fena bozuşuruz.

Boncuk Mavisoy

Ha obezleri ölçeceklermiş.

futboltopu20

👍👍👏👏