CHP Parti Meclis Üyesi Berkay Gezgin'in X Hesabı Askıya Alındı

Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu'nun ilk adaylık sürecinde söylediği bu sözlerle yeni bir slogana imza atmış ve bu slogan İmamoğlu ile bütünleşmişti.

Gezgin daha sonra İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve tutukluluğu ile geçilen süreçte protesto eylemlerinde tutuklanmış ve kısa süre sonra tahliye edilmişti. Bu esnada CHP tarafından da parti meclisine seçilmişti.