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CHP Parti Meclis Üyesi Berkay Gezgin'in X Hesabı Askıya Alındı

CHP Parti Meclis Üyesi Berkay Gezgin'in X Hesabı Askıya Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2025 - 18:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı, 8 Mayıs'ta erişime kapatıldı. Bu karar, İmamoğlu'nun 24 Nisan’da yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “suç işlemeye alenen tahrik” soruşturması kapsamında alındı. Başsavcılık, söz konusu paylaşımların kamu düzenine zarar verdiğini iddia etti.

Bu işlemin ardından İmamoğlu'na destek açıklayan, İmamoğlu profil resimli bazı hesapların da kısıtlandığı askıya alındığı görüldü. Bu hesaplardan biri de Berkay Gezgin'e aitti.

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İmamoğlu'nun seçim sloganı "Her şey çok güzel olacak" sloganının sahibiydi

İmamoğlu'nun seçim sloganı "Her şey çok güzel olacak" sloganının sahibiydi

Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu'nun ilk adaylık sürecinde söylediği bu sözlerle yeni bir slogana imza atmış ve bu slogan İmamoğlu ile bütünleşmişti. 

Gezgin daha sonra İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve tutukluluğu ile geçilen süreçte protesto eylemlerinde tutuklanmış ve kısa süre sonra tahliye edilmişti. Bu esnada CHP tarafından da parti meclisine seçilmişti.

İmamoğlu'na destek olmak isterken hesabı askıya alındı.

İmamoğlu'na destek olmak isterken hesabı askıya alındı.

İmamoğlu'nun X hesabının 8 Mayıs itibariyle engellenmesinin ardından birçok CHP'li profili fotoğrafını Ekrem İmamoğlu fotoğrafıyla kullanmaya başlamıştı. 

Daha sonra bu hesapların da engellendiği, kısıtlandığı ya da askıya alındığı görüldü. Berkay Gezgin'in hesabı da bu hesaplar arasındaydı.

Berkay Gezgin kararı "Rezillik" diyerek duyurdu.

Berkay Gezgin kararı "Rezillik" diyerek duyurdu.

İBB’ye yönelik soruşturmalarla ilgili protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan, serbest kalmasının ardından CHP’nin son kurultayında Parti Meclisi'ne seçilen Gezgin’in X hesabı da askıya alındı.

Gezgin’in profilinde “X, kuralları ihlal eden hesapları askıya alır” uyarısı yer alırken, hesaba VPN üzerinden dahi erişilemiyor.

Gezgin, 8 Mayıs’tan bu yana sosyal medya profilinde Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını kullanıyordu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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