CHP Parti Meclis Üyesi Berkay Gezgin'in X Hesabı Askıya Alındı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı, 8 Mayıs'ta erişime kapatıldı. Bu karar, İmamoğlu'nun 24 Nisan’da yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “suç işlemeye alenen tahrik” soruşturması kapsamında alındı. Başsavcılık, söz konusu paylaşımların kamu düzenine zarar verdiğini iddia etti.
Bu işlemin ardından İmamoğlu'na destek açıklayan, İmamoğlu profil resimli bazı hesapların da kısıtlandığı askıya alındığı görüldü. Bu hesaplardan biri de Berkay Gezgin'e aitti.
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İmamoğlu'nun seçim sloganı "Her şey çok güzel olacak" sloganının sahibiydi
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İmamoğlu'na destek olmak isterken hesabı askıya alındı.
Berkay Gezgin kararı "Rezillik" diyerek duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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