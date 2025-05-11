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Memurluk Müjdesinden Sonra Şimdi de Çocuk Yapanın Kredisi Silinsin Teklifi

Memurluk Müjdesinden Sonra Şimdi de Çocuk Yapanın Kredisi Silinsin Teklifi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2025 - 17:40

Türkiye'nin genç nüfus oranı ve yaşlı nüfus oranı alarm seviyesine geldi. Düşen nüfus sebebiyle çeşitli kurumlardan çözüm arayışları geliyor. Dün İYİ Parti'nin teklifiyle üçüncü çocuğunu doğuran anneye KPSS şartı aramadan memurluk verilmesi teklif edilmişti. Bugün ise yeni bir proje ihtimali konuşuluyor. Bu kez çocukları olan çiftlerin borcu silinebilir.

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Düşen nüfus ülkenin tüm kurumlarını harekete geçirmiş durumda.

Düşen nüfus ülkenin tüm kurumlarını harekete geçirmiş durumda.

Dün iYİ Parti'nin hazırlamış olduğu tasarıda üçüncü çocuğunu doğuran anneye KPSS şartı aranmaksızın memurluk hakkı verilmesini önerdiğini haberleştirmiştik. Bugün de bu kez genç çiftleri hedef alan yeni bir düzenleme için çalışma yapıldığı öğrenildi.

Evlilik kredisi olanlar çalışmanın hedefinde.

Evlilik kredisi olanlar çalışmanın hedefinde.

Daha önce Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sunulan evlilik kredisi kapsamında gençlere faizsiz olarak 150 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor ve geri ödeme iki yıl sonra başlıyordu. 

Şimdi yapılacak düzenleme ile gençlere borcu silme teklifi yapılacak.

Çocuk yapanın borcu silinecek.

Çocuk yapanın borcu silinecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerin aile kurma süreçlerine destek vermek amacıyla yeni teşvik mekanizmaları üzerinde çalıştıklarını ifade etti. 

Efendioğlu, 'Aile kuran gençlerin desteklenmesi adına kredi geri ödemelerinin çocuk yardımı kapsamında değerlendirilebileceğini' belirtti. Bu desteklerin sosyal boyutuna dikkat çeken Efendioğlu, “Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan tamamen vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir,” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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