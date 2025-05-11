Memurluk Müjdesinden Sonra Şimdi de Çocuk Yapanın Kredisi Silinsin Teklifi
Türkiye'nin genç nüfus oranı ve yaşlı nüfus oranı alarm seviyesine geldi. Düşen nüfus sebebiyle çeşitli kurumlardan çözüm arayışları geliyor. Dün İYİ Parti'nin teklifiyle üçüncü çocuğunu doğuran anneye KPSS şartı aramadan memurluk verilmesi teklif edilmişti. Bugün ise yeni bir proje ihtimali konuşuluyor. Bu kez çocukları olan çiftlerin borcu silinebilir.
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Düşen nüfus ülkenin tüm kurumlarını harekete geçirmiş durumda.
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Evlilik kredisi olanlar çalışmanın hedefinde.
Çocuk yapanın borcu silinecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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