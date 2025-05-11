Memurluk Müjdesinden Sonra Şimdi de Çocuk Yapanın Kredisi Silinsin Teklifi

Daha önce Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sunulan evlilik kredisi kapsamında gençlere faizsiz olarak 150 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor ve geri ödeme iki yıl sonra başlıyordu.

Şimdi yapılacak düzenleme ile gençlere borcu silme teklifi yapılacak.