KONDA'nın Yaptığı Son Ankette İmamoğlu Lehine Fark Açılıyor

19 Mart'ın ardından Türkiye yeni bir dönemeçe girdi. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak anılmasıyla birlikte siyasi gündem de İmamoğlu'nun adaylığı ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı söylemleriyle ilerliyor.

Yeni gündemde seçim anketlerinde de ikilinin ismi ön plana çıkıyor. Son olarak KONDA da yaptığı ankette halka iki ismi sordu.

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