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KONDA'nın Yaptığı Son Ankette İmamoğlu Lehine Fark Açılıyor

KONDA'nın Yaptığı Son Ankette İmamoğlu Lehine Fark Açılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2025 - 21:21

19 Mart'ın ardından Türkiye yeni bir dönemeçe girdi. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak anılmasıyla birlikte siyasi gündem de İmamoğlu'nun adaylığı ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı söylemleriyle ilerliyor. 

Yeni gündemde seçim anketlerinde de ikilinin ismi ön plana çıkıyor. Son olarak KONDA da yaptığı ankette halka iki ismi sordu. 

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KONDA'no yaptığı son ankette İmamoğlu lehine farkın açıldığı görüldü.

KONDA'no yaptığı son ankette İmamoğlu lehine farkın açıldığı görüldü.

Yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yüzde 43'e ulaştığı, Erdoğan'ın ise yüzde 33'te kaldığı görülüyor. KONDA’nın verilerine göre, İmamoğlu'nun oylarında artış trendi sürüyor.

Katılımcalara Erdoğan'ın yeniden kazanma ihtimali soruldu.

Katılımcalara Erdoğan'ın yeniden kazanma ihtimali soruldu.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 67’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin Türkiye için olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyor.

İBB operasyonları da soruldu.

İBB operasyonları da soruldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 62’si, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya atılan iddialara inanmadığını ifade etti. Bu sonuç, kamuoyunda İmamoğlu’na yönelik suçlamaların ikna edici bulunmadığını ortaya koyuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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