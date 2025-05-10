KONDA'nın Yaptığı Son Ankette İmamoğlu Lehine Fark Açılıyor
19 Mart'ın ardından Türkiye yeni bir dönemeçe girdi. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak anılmasıyla birlikte siyasi gündem de İmamoğlu'nun adaylığı ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı söylemleriyle ilerliyor.
Yeni gündemde seçim anketlerinde de ikilinin ismi ön plana çıkıyor. Son olarak KONDA da yaptığı ankette halka iki ismi sordu.
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KONDA'no yaptığı son ankette İmamoğlu lehine farkın açıldığı görüldü.
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Katılımcalara Erdoğan'ın yeniden kazanma ihtimali soruldu.
İBB operasyonları da soruldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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