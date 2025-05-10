CHP'nin Samsun'daki İmza Standına Saldırı Gerçekleştirildi

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da 'telef' ifadesine dikkat çekti.

Çan, 'Bu saldırı bu zamana kadar olan saldırıların ve bundan sonra muhtemel olası saldırıların devam edeceği bir his uyandırmakta tüm toplumumuza. Bundan 4-5 gün kadar önce genel başkanımıza bir cenaze çıkışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'telef' ifadesini kullandıktan sonra cereyan etmesi, bugün de yine o günkü saldırıdan cesaret alınarak iki kadın üyemize, yöneticimize yine genç iki kadın tarafından çok ciddi anlamda darp edici bir şiddet uygulanmış olması tamamen son dönemlerde siyasette kullanılan dilin geldiği noktadır.' dedi.