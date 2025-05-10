CHP'nin Samsun'daki İmza Standına Saldırı Gerçekleştirildi
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için yurdun dört bir yanında imza standları kuruluyor. CHP il ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra hafta sonları işlek cadde ve yürüyüş yollarında da standlar açılıyor. Bazı noktalarda saldırı tehdidi olan standlar için Samsun'dan saldırı haberi geldi.
Standa fiziki ve taşlı saldırı yaşandığı öğrenildi.
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Samsun'da CHP standına saldırı gerçekleşti.
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CHP'liler Bafra Emniyet Müdürlüğü önünde saldırıya tepki gösterdi.
Saldırıyı iki kadın gerçekleştirmiş.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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