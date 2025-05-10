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CHP'nin Samsun'daki İmza Standına Saldırı Gerçekleştirildi

CHP'nin Samsun'daki İmza Standına Saldırı Gerçekleştirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2025 - 19:47

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için yurdun dört bir yanında imza standları kuruluyor. CHP il ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra hafta sonları işlek cadde ve yürüyüş yollarında da standlar açılıyor. Bazı noktalarda saldırı tehdidi olan standlar için Samsun'dan saldırı haberi geldi. 

Standa fiziki ve taşlı saldırı yaşandığı öğrenildi.

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Samsun'da CHP standına saldırı gerçekleşti.

Samsun'da CHP standına saldırı gerçekleşti.

Samsun’un Bafra ilçesinde, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle kurulan imza standında gerginlik yaşandı. CHP Kadın Kolları Başkanı Hülya Bayraktar ve partili Leyla Demir, kimliği belirsiz iki kişi tarafından taşlı ve fiziki saldırıya uğradı.

CHP'liler Bafra Emniyet Müdürlüğü önünde saldırıya tepki gösterdi.

CHP'liler Bafra Emniyet Müdürlüğü önünde saldırıya tepki gösterdi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'telef' açıklamasını hatırlattı. Özdağ, 'Bu saldırı sadece partilerimize değil aynı zamanda demokrasiye, ifade özgürlüğüne ve halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Özellikle ülkeyi yönetenlerin uzun süredir siyasi muhaliflerine karşı kullandıkları özellikle Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e karşı kullandıkları dil ve bilhassa son zamanlarda kullandıkları 'telef' sözcüğünün sokaktaki yansıması bugün bir saldırı şeklinde gerçekleşmiştir.' dedi.

Saldırıyı iki kadın gerçekleştirmiş.

Saldırıyı iki kadın gerçekleştirmiş.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da 'telef' ifadesine dikkat çekti. 

Çan, 'Bu saldırı bu zamana kadar olan saldırıların ve bundan sonra muhtemel olası saldırıların devam edeceği bir his uyandırmakta tüm toplumumuza. Bundan 4-5 gün kadar önce genel başkanımıza bir cenaze çıkışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'telef' ifadesini kullandıktan sonra cereyan etmesi, bugün de yine o günkü saldırıdan cesaret alınarak iki kadın üyemize, yöneticimize yine genç iki kadın tarafından çok ciddi anlamda darp edici bir şiddet uygulanmış olması tamamen son dönemlerde siyasette kullanılan dilin geldiği noktadır.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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