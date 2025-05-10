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Başkent Futbolunda Gençlerbirliği Şampiyon, Ankaragücü Küme Düştü

Başkent Futbolunda Gençlerbirliği Şampiyon, Ankaragücü Küme Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2025 - 18:48

TFF 1.Lig'de normal sezon bugün oynanan maçlarla birlikte sona erdi. Süper Lig'e çıkan iki takım ve küme düşenler bugün netleşti. Üçüncü takım için kıyasıya bir Play Off yarışı olacak. 

Bugünkü sonuçlarla birlikte Ankara futbolu da ilginç bir sonuca imza attı. Bir asırı aşan mazileriyle rakip olan Gençlerbirliği ve Ankaragücü iki farklı duygu yaşadı.

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Gençlerbirliği şampiyon oldu.

Gençlerbirliği şampiyon oldu.

Başkentin cumhuriyetle yaşıt takımı Gençlerbirliği dört yıl aradan sonra Süper Lig'e geri döndü. Kırmızı Karalar, Yeni Malatyaspor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle dönerek Süper Lig'e döndüler. 

Maçın sonunda futbolcular büyük bir sevinç yaşarken Ankara'ya gelerek hazırlanan şampiyonluk kutlamalarına katılacaklar.

Kritik maçta Ankaragücü küme düştü.

Kritik maçta Ankaragücü küme düştü.

Ankaragücü evinde Amed Sportif'i ağırladı. Ankaragücü'ne kazanmanın yetmediği günde, diğer maçlardan gelen sonuçlar oldukça önemliydi. Ancak beklenen sonuç diğer stadlardan gelmedi Ankaragücü 2-0 kazanmasına rağmen 2.Lig'e düştü. 

Ankaragücü geçtiğimiz yıl da Süper Lig'den düşmüştü.

Artık Süper Lig'de bir Ankaralı var.

Artık Süper Lig'de bir Ankaralı var.

Başkent Süper Lig'de bu sezon takımsız kalmıştı. Ancak Gençlerbirliği'nin gelişiyle Süper Lig'de artık tekrar Başkent deplasmanı olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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