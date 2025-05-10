Başkent Futbolunda Gençlerbirliği Şampiyon, Ankaragücü Küme Düştü

TFF 1.Lig'de normal sezon bugün oynanan maçlarla birlikte sona erdi. Süper Lig'e çıkan iki takım ve küme düşenler bugün netleşti. Üçüncü takım için kıyasıya bir Play Off yarışı olacak.

Bugünkü sonuçlarla birlikte Ankara futbolu da ilginç bir sonuca imza attı. Bir asırı aşan mazileriyle rakip olan Gençlerbirliği ve Ankaragücü iki farklı duygu yaşadı.