Başkent Futbolunda Gençlerbirliği Şampiyon, Ankaragücü Küme Düştü
TFF 1.Lig'de normal sezon bugün oynanan maçlarla birlikte sona erdi. Süper Lig'e çıkan iki takım ve küme düşenler bugün netleşti. Üçüncü takım için kıyasıya bir Play Off yarışı olacak.
Bugünkü sonuçlarla birlikte Ankara futbolu da ilginç bir sonuca imza attı. Bir asırı aşan mazileriyle rakip olan Gençlerbirliği ve Ankaragücü iki farklı duygu yaşadı.
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Gençlerbirliği şampiyon oldu.
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Kritik maçta Ankaragücü küme düştü.
Artık Süper Lig'de bir Ankaralı var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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