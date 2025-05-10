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Trabzon'da Galatasaray Formasıyla Gezen Taraftara Saldırı

Trabzon'da Galatasaray Formasıyla Gezen Taraftara Saldırı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.05.2025 - 18:40

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği maça dakikalar kala şehir meydanında gerilim yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre, meydanda Galatasaray formasıyla gezen bir futbolsevere Trabzonsporlular saldırdı, Galatasaraylı taraftarın, fotoğrafçıya sığındığı belirtildi. (@UltrasTurkish)

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İşte o anlar 👇

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler

  • Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Enis

  • Galatasaray: Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Alper Çağlar

Trabzonlular istanbul'da formalarıyla nasıl rahat gezebiliyorsa hatta boğaz köprüsüne bayraklarını asabiliyorsa aynı şekilde Trabzona'da diğer takımların tar... Devamını Gör

futboltopu20

😡 futbol medeniyeti

Kılıç

trabzonlular mal gsli ağır mal..