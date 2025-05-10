Trabzon'da Galatasaray Formasıyla Gezen Taraftara Saldırı
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği maça dakikalar kala şehir meydanında gerilim yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre, meydanda Galatasaray formasıyla gezen bir futbolsevere Trabzonsporlular saldırdı, Galatasaraylı taraftarın, fotoğrafçıya sığındığı belirtildi. (@UltrasTurkish)
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Trabzonlular istanbul'da formalarıyla nasıl rahat gezebiliyorsa hatta boğaz köprüsüne bayraklarını asabiliyorsa aynı şekilde Trabzona'da diğer takımların tar... Devamını Gör
😡 futbol medeniyeti
trabzonlular mal gsli ağır mal..