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2025 VNL Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak? TVF Açıkladı

2025 VNL Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak? TVF Açıkladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.05.2025 - 16:32

Türkiye Voleybol Federasyonu, Filenin Sultanları'nın da yer aldığı 2025 Milletler Ligi'nin İstanbul’da oynanacak ikinci haftası için biletlerin ne zaman satışa çıkacağını ve nereden alınabileceğini açıkladı.

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Başarılarıyla tüm Türkiye'yi gururlandıran A Milli Voleybol Takımımız, 2025 yılında Milletler Ligi ile parkeye dönüyor

Başarılarıyla tüm Türkiye'yi gururlandıran A Milli Voleybol Takımımız, 2025 yılında Milletler Ligi ile parkeye dönüyor

Ay-yıldızlı ekibimiz VNL’in ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da mücadele edecek.

Filenin Sultanları VNL maç takvimi 👇

Filenin Sultanları VNL maç takvimi 👇

1. Hafta – Pekin / Çin

  • 4 Haziran – TSİ 07.30 | Fransa – Türkiye

  • 6 Haziran – TSİ 14.30 | Türkiye – Tayland

  • 7 Haziran – TSİ 11.00 | Türkiye – Polonya

  • 8 Haziran – TSİ 14.30 | Çin – Türkiye

2. Hafta – İstanbul / Türkiye

  • 18 Haziran – 19.30 | Dominik C. – Türkiye

  • 19 Haziran – 19.30 | Kanada – Türkiye

  • 21 Haziran – 19.30 | Güney Kore – Türkiye

  • 22 Haziran – 19.30 | Türkiye – Brezilya

 3. Hafta – Apeldoorn / Hollanda

  • 9 Temmuz – TSİ 21.30 | Hollanda – Türkiye

  • 11 Temmuz – TSİ 21.30 | Çekya – Türkiye

  • 12 Temmuz – TSİ 20.00 | Türkiye – İtalya

  • 13 Temmuz – TSİ 21.00 | Sırbistan – Türkiye

16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya’nın Lodz şehrindeki Atlas Arena’da düzenlenecek.

Biletler ne zaman satışa çıkacak? VNL 2025 biletleri nereden alınır?

Biletler ne zaman satışa çıkacak? VNL 2025 biletleri nereden alınır?
twitter.com

TVF'nin yaptığı açıklamaya göre 2025 Milletler Ligi (VNL) biletlerinin satışı 15 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'da başlayacak. Biletler, biletinial.com üzerinden alınabilecek.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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