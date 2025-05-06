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Beklenen Gerçekleşti: Alessia Orro Milano'ya Veda Etti

Beklenen Gerçekleşti: Alessia Orro Milano'ya Veda Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.05.2025 - 19:55

Geride bıraktığı 2024-2025 sezonunda istediği başarıları elde edemeyen Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana'nın yeni transferi Alessia Orro, beş yıldır formasını giydiği Vero Volley Milano'ya duygusal bir veda gerçekleştirdi. İtalyan kulüp de yıldız oyuncusu için bir teşekkür videosu yayınladı.

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Yağız Sabuncuoğlu, mart ayında Fenerbahçelilere müjdeyi vermişti

Yağız Sabuncuoğlu, mart ayında Fenerbahçelilere müjdeyi vermişti

Tüm spor dallarında transfer dünyasının en çok takip edilen isimlerinden Yağız Sabuncuoğlu, geçtiğimiz mart ayında Fenerbahçe Medicana'nın Alessia Orro'yu kadrosuna kattığını şu X paylaşımıyla duyurmuştu:

'Fenerbahçe Medicana, Alessio Orro ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, İtalyan pasör için 600 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Orro önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek.'

Orro, Milano'ya veda etti

Orro, Milano'ya veda etti

26 yaşındaki yıldız voleybolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kaptanlığını yaptığı İtalyan kulübüne ve taraftarlarına şu sözlerle veda etti:

Sevgili Vero Volley,

Vedalara asla hazır olunmaz, ancak en güzel maceraların bile bir sonu vardır. 5 yıl geçti ama bana bir ömür gibi geliyor. Birlikte ter döktük, sevindik, savaştık ve ağladık. Burada kalbimin bir parçasını bırakıyorum: buraya 22 yaşında hayallerle dolu bir kız olarak geldim. Bugün sizlere bir kadın, bir sporcu ve bir kaptan olarak veda ediyorum. Birlikte büyüdük, bu forma bana binlerce duygu yaşattı, bu kulüp bana sporun gerçek değerlerini öğretti. Bu renkleri asla unutmayacağım.

Bu unutulmaz bir yolculuktu ve artık sona erdiğinde, sadece teşekkür edebilirim – beş yıl boyunca her gün beni evimde, güvende ve sevgiyle hissettiren taraftarlara, teknik ekibe ve tüm çalışanlara... Hem zaferde hem yenilgide.

Artık benim için yeni meydan okumaların zamanı geldi; ama biliyorum ki Vero Volley kalbimde her zaman büyük bir yere sahip olacak.

Kucak dolusu sevgilerle,

Sizin kaptanınız, Alessia'

İtalyan kulüp de Orro için video yayınladı 👇🏻

"Seni seviyorum Fenerbahçe!" demişti

"Seni seviyorum Fenerbahçe!" demişti

İstanbul'da gerçekleştirilen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde Imoco ile Milano yarı finalde karşı karşıya gelmiş, final bileti alan taraf 3-1'le Imoco olmuştu. Orro, mücadele sonrası yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Seni seviyorum Fenerbahçe!' demişt.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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