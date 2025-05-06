Beklenen Gerçekleşti: Alessia Orro Milano'ya Veda Etti
Geride bıraktığı 2024-2025 sezonunda istediği başarıları elde edemeyen Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana'nın yeni transferi Alessia Orro, beş yıldır formasını giydiği Vero Volley Milano'ya duygusal bir veda gerçekleştirdi. İtalyan kulüp de yıldız oyuncusu için bir teşekkür videosu yayınladı.
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Yağız Sabuncuoğlu, mart ayında Fenerbahçelilere müjdeyi vermişti
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Orro, Milano'ya veda etti
İtalyan kulüp de Orro için video yayınladı 👇🏻
"Seni seviyorum Fenerbahçe!" demişti
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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