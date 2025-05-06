Beklenen Gerçekleşti: Alessia Orro Milano'ya Veda Etti

26 yaşındaki yıldız voleybolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kaptanlığını yaptığı İtalyan kulübüne ve taraftarlarına şu sözlerle veda etti:

Sevgili Vero Volley,

Vedalara asla hazır olunmaz, ancak en güzel maceraların bile bir sonu vardır. 5 yıl geçti ama bana bir ömür gibi geliyor. Birlikte ter döktük, sevindik, savaştık ve ağladık. Burada kalbimin bir parçasını bırakıyorum: buraya 22 yaşında hayallerle dolu bir kız olarak geldim. Bugün sizlere bir kadın, bir sporcu ve bir kaptan olarak veda ediyorum. Birlikte büyüdük, bu forma bana binlerce duygu yaşattı, bu kulüp bana sporun gerçek değerlerini öğretti. Bu renkleri asla unutmayacağım.

Bu unutulmaz bir yolculuktu ve artık sona erdiğinde, sadece teşekkür edebilirim – beş yıl boyunca her gün beni evimde, güvende ve sevgiyle hissettiren taraftarlara, teknik ekibe ve tüm çalışanlara... Hem zaferde hem yenilgide.

Artık benim için yeni meydan okumaların zamanı geldi; ama biliyorum ki Vero Volley kalbimde her zaman büyük bir yere sahip olacak.

Kucak dolusu sevgilerle,

Sizin kaptanınız, Alessia'