Zeren'den Fener'e: Transfer İddiası Taraftarın Tepkisine Neden Oldu

Sultanlar Ligi'nde sezon sona ererken takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Transfer dedikodularının hız kazandığı şu sıralarda Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın gündemin olduğu iddia edilen bir isim, taraftarları adeta çileden çıkarttı. Sarı-lacivertli voleybolseverler, 'istifa' dedi.