Zeren'den Fener'e: Transfer İddiası Taraftarın Tepkisine Neden Oldu
Sultanlar Ligi'nde sezon sona ererken takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Transfer dedikodularının hız kazandığı şu sıralarda Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın gündemin olduğu iddia edilen bir isim, taraftarları adeta çileden çıkarttı. Sarı-lacivertli voleybolseverler, 'istifa' dedi.
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Yağız Sabuncuoğlu, "gelecek sezonun kadrosu neredeyse belli, sadece bir Türk orta oyuncu gelebilir" demişti
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Fatma Beyaz iddiası geldi
Taraftarlar iddiaya sosyal medyada isyan etti, öne çıkan yorumlardan birkaçı şöyle 👇
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Fenerbahçe'nin gelecek sezonki muhtemel kadrosu
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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