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Zeren'den Fener'e: Transfer İddiası Taraftarın Tepkisine Neden Oldu

Zeren'den Fener'e: Transfer İddiası Taraftarın Tepkisine Neden Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.05.2025 - 22:08

Sultanlar Ligi'nde sezon sona ererken takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Transfer dedikodularının hız kazandığı şu sıralarda Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın gündemin olduğu iddia edilen bir isim, taraftarları adeta çileden çıkarttı. Sarı-lacivertli voleybolseverler, 'istifa' dedi.

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Yağız Sabuncuoğlu, "gelecek sezonun kadrosu neredeyse belli, sadece bir Türk orta oyuncu gelebilir" demişti

Yağız Sabuncuoğlu, "gelecek sezonun kadrosu neredeyse belli, sadece bir Türk orta oyuncu gelebilir" demişti

Sports Digitale'in Insider programında Fenerbahçe Medicana'nın transfer gündemiyle ilgi konuşan Yağız Sabuncuoğlu, sarı-lacivertli kulübün Türk bir orta oyuncu aradığını ifade etmişti.

Fatma Beyaz iddiası geldi

Fatma Beyaz iddiası geldi

Mintonette'nin haberine göre Fenerbahçe, aradığı orta oyuncuyu Zeren Spor'da buldu. Haberde tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Taraftarlar iddiaya sosyal medyada isyan etti, öne çıkan yorumlardan birkaçı şöyle 👇

Taraftarlar iddiaya sosyal medyada isyan etti, öne çıkan yorumlardan birkaçı şöyle 👇
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Fenerbahçe'nin gelecek sezonki muhtemel kadrosu

Fenerbahçe'nin gelecek sezonki muhtemel kadrosu
  • Vargas, Yaasmeen, Orro, Arelya, Arina, Ana Cristina, Hande, Liza, Eda, Aslı, Korneluk, Gizem, Helin/Gülce

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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