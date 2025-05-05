Arda Güler'in Attığı Harika Golü Bir de Bu Açıdan İzlemelisiniz

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Celta Vigo karşısında attığı golle klasını konuşturdu. Sezon boyunca yeterince süre bulamayan 20 yaşındaki oyuncumuzun bu performansı, teknik direktör Carlo Ancelotti’ye olan eleştirileri daha da alevlendirdi. Taraftarlar, Arda’nın sınırlı şans bulmasına sosyal medyada tepki gösterirken; genç yıldız, kalitesini Instagram hesabında paylaştığı video ile bir kez daha gözler önüne serdi.