Arda Güler'in Attığı Harika Golü Bir de Bu Açıdan İzlemelisiniz
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Celta Vigo karşısında attığı golle klasını konuşturdu. Sezon boyunca yeterince süre bulamayan 20 yaşındaki oyuncumuzun bu performansı, teknik direktör Carlo Ancelotti’ye olan eleştirileri daha da alevlendirdi. Taraftarlar, Arda’nın sınırlı şans bulmasına sosyal medyada tepki gösterirken; genç yıldız, kalitesini Instagram hesabında paylaştığı video ile bir kez daha gözler önüne serdi.
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Real Madrid, Celta Vigo'yu, 3-2'lik skorla geçerken karşılaşmanın açılış golü Arda'dan gelmişti
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Ancelotti de "Barcelona maçında Arda ilk 11'de olacak" demişti
Milli futbolcumuz harika golünü Instagram hesabından paylaştı 👇
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