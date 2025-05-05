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Arda Güler'in Attığı Harika Golü Bir de Bu Açıdan İzlemelisiniz

Arda Güler'in Attığı Harika Golü Bir de Bu Açıdan İzlemelisiniz

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.05.2025 - 21:08

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Celta Vigo karşısında attığı golle klasını konuşturdu. Sezon boyunca yeterince süre bulamayan 20 yaşındaki oyuncumuzun bu performansı, teknik direktör Carlo Ancelotti’ye olan eleştirileri daha da alevlendirdi. Taraftarlar, Arda’nın sınırlı şans bulmasına sosyal medyada tepki gösterirken; genç yıldız, kalitesini Instagram hesabında paylaştığı video ile bir kez daha gözler önüne serdi.

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Real Madrid, Celta Vigo'yu, 3-2'lik skorla geçerken karşılaşmanın açılış golü Arda'dan gelmişti

Real Madrid, Celta Vigo'yu, 3-2'lik skorla geçerken karşılaşmanın açılış golü Arda'dan gelmişti

LaLiga'da Barcelona ile şampiyonluk yarışı veren Real Madrid, sezonun 34. haftasında Celta Vigo'yu konuk etmiş, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılarak puanını 75 yapmıştı. Bu sonuçla lider Barça ile kozlarını paylaşacağı maç öncesinde ezeli rakibiyle puan farkını 4'e düşürmüştü.

Eflatun-beyazlılara üç puanı getiren goller Arda ve Mbappe'den gelmişti. Milli futbolcumuz, golünün yanına bir de asist eklemişti.

Ancelotti de "Barcelona maçında Arda ilk 11'de olacak" demişti

Ancelotti de "Barcelona maçında Arda ilk 11'de olacak" demişti

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, El Classico'da Arda'ya ilk 11'de şans vereceğini belirtmişti.

Milli futbolcumuz harika golünü Instagram hesabından paylaştı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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