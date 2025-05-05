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Geleceği Belirsiz Edin Dzeko'dan Sitem Dolu Mesaj

Geleceği Belirsiz Edin Dzeko'dan Sitem Dolu Mesaj

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.05.2025 - 18:56

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a evinde 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çekici ifadeler kullandı. Bosna Hersekli golcü, son aylardaki performansıyla sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

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Dzeko'nun paylaşımı 👇

Dzeko'nun paylaşımı 👇

'Kendinizi her zaman sorunun değil, çözümün bir parçası olacak şekilde geliştirin.'

Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde

Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde

2023 yazında Inter’den bonservissiz olarak Fenerbahçe’ye transfer olan tecrübeli forvet, sarı-lacivertli formayla bu sezon 50 resmi maçta forma giydi. 20 gol, 8 asistlik katkısıyla skor anlamında takıma destek olsa da, özellikle devre arasından sonra yaşadığı fiziksel düşüş ve performansındaki ciddi gerileme, taraftarın tepkisini çekti. Yıldız isimle lig bitiminde yolların ayrılmasına, sözleşme uzatılmamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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