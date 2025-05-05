Geleceği Belirsiz Edin Dzeko'dan Sitem Dolu Mesaj
Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a evinde 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çekici ifadeler kullandı. Bosna Hersekli golcü, son aylardaki performansıyla sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
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Dzeko'nun paylaşımı 👇
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Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde
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