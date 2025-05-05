Geleceği Belirsiz Edin Dzeko'dan Sitem Dolu Mesaj

2023 yazında Inter’den bonservissiz olarak Fenerbahçe’ye transfer olan tecrübeli forvet, sarı-lacivertli formayla bu sezon 50 resmi maçta forma giydi. 20 gol, 8 asistlik katkısıyla skor anlamında takıma destek olsa da, özellikle devre arasından sonra yaşadığı fiziksel düşüş ve performansındaki ciddi gerileme, taraftarın tepkisini çekti. Yıldız isimle lig bitiminde yolların ayrılmasına, sözleşme uzatılmamasına kesin gözüyle bakılıyor.