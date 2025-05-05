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Antrenmanı Ziyaret Etmişti: Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasına Sürpriz Şarkıcı

Antrenmanı Ziyaret Etmişti: Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasına Sürpriz Şarkıcı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.05.2025 - 18:23

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk hasretine son vermekten bir adım daha uzaklaşan Fenerbahçe'de hüzün, liderliği elinde bulunduran Galatasaray tarafında ise heyecan hakim. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamasını sabırsızlıkla beklerken yaşanacak büyük coşkuya katılacak ilk ünlü şarkıcı belli oldu. (Populicc)

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Fenerbahçe'nin puan kaybıyla Galatasaray'da kupa heyecanı arttı

Fenerbahçe'nin puan kaybıyla Galatasaray'da kupa heyecanı arttı

Süper Lig'de sezon başından bu yana Galatasaray ile Fenerbahçe ile süren şampiyonluk yarışında sona gelindi desek yeri. Evinde Beşiktaş'a tek golle mağlup olan Mourinho ve öğrencileri, sezonun bitimine dört maç kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. İmkansıza dönüşen şampiyonluk hayali sonrası sarı-kırmızılı camiada kutlama planları yapılmaya başlandı.

LVBEL C5'in şampiyonluk kutlamalarında yer alacağı ortaya çıktı

LVBEL C5'in şampiyonluk kutlamalarında yer alacağı ortaya çıktı

Populicc'in haberine göre Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ünlü isimlerden biri, Hav Hav şarkısı ile gündem olan LVBEL C5 olacak.

Galatasaray muhabiri Emre Kaplan, şampiyonluk kutlamalarının nerede yapılacağına dair şu bilgiyi paylaşmıştı:

'Galatasaray bu sezonki şampiyonluk kutlamalarını Yenikapı Meydanı’nda gerçekleştirecek. Oyuncular, Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle Yenikapı’ya geçecek.'

Geçtiğimiz günlerde antrenmanı ziyaret etmişti 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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