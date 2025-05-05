Antrenmanı Ziyaret Etmişti: Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasına Sürpriz Şarkıcı
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk hasretine son vermekten bir adım daha uzaklaşan Fenerbahçe'de hüzün, liderliği elinde bulunduran Galatasaray tarafında ise heyecan hakim. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamasını sabırsızlıkla beklerken yaşanacak büyük coşkuya katılacak ilk ünlü şarkıcı belli oldu. (Populicc)
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Fenerbahçe'nin puan kaybıyla Galatasaray'da kupa heyecanı arttı
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LVBEL C5'in şampiyonluk kutlamalarında yer alacağı ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde antrenmanı ziyaret etmişti 👇
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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