Antrenmanı Ziyaret Etmişti: Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasına Sürpriz Şarkıcı

Süper Lig'de sezon başından bu yana Galatasaray ile Fenerbahçe ile süren şampiyonluk yarışında sona gelindi desek yeri. Evinde Beşiktaş'a tek golle mağlup olan Mourinho ve öğrencileri, sezonun bitimine dört maç kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. İmkansıza dönüşen şampiyonluk hayali sonrası sarı-kırmızılı camiada kutlama planları yapılmaya başlandı.