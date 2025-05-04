Yine Duramadı: Galatasaray Şampiyonluğa, Icardi Aşka Koşuyor

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u 4-1'le geçen Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım başladı. Ligin bitmesine 4 hafta kala sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerden 2 galibiyet 1 beraberlik alırsa üst üste üçüncü kez kupayı havaya kaldırma sevinci yaşayacakken Icardi, bu durumdan haberdar değil gibi. Arjantinli golcü, sevgilisi China Suarez ile birlikte F1 izlemek için Miami'ye gitti. Kulübünün kritik galibiyeti için herhangi bir sosyal medya paylaşımı yapmaması tepkilere neden oldu.