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Yine Duramadı: Galatasaray Şampiyonluğa, Icardi Aşka Koşuyor

Yine Duramadı: Galatasaray Şampiyonluğa, Icardi Aşka Koşuyor

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.05.2025 - 09:49

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u 4-1'le geçen Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım başladı. Ligin bitmesine 4 hafta kala sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerden 2 galibiyet 1 beraberlik alırsa üst üste üçüncü kez kupayı havaya kaldırma sevinci yaşayacakken Icardi, bu durumdan haberdar değil gibi. Arjantinli golcü, sevgilisi China Suarez ile birlikte F1 izlemek için Miami'ye gitti. Kulübünün kritik galibiyeti için herhangi bir sosyal medya paylaşımı yapmaması tepkilere neden oldu.

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Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte F1 için Miami'ye gitti

Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte F1 için Miami'ye gitti

Galatasaraylı taraftarların zaman zaman eleştiri oklarını yönelttiği Mauro Icardi, bu kez de şampiyonluk yolunda benzer bir tepkiyle karşı karşıya. Sakatlığını atlatmasının ardından takıma dönmesi beklenen Arjantinli yıldız, sevgilisi China Suarez ile birlikte bugün (4 Mayıs Pazar) TSİ 23'te başlayacak Formula 1 Miami Grand Prix'sini yerinden izlemek üzere Arjantin'den ABD'ye uçtu.

"Nereye gittiğimiz önemli değil, seninle olduğu sürece her zaman özel, sevgilim ❤️🫶 Miami Beach 🏝️" dedi

"Nereye gittiğimiz önemli değil, seninle olduğu sürece her zaman özel, sevgilim ❤️🫶 Miami Beach 🏝️" dedi

Golcü oyuncu, Sivasspor mücadelesinin başlamasına dakikalar kala Instagram hesabından tatiline dair bir kare paylaşırken Suarez'e olan aşkını da dile getirmeyi ihmal etmedi.

Galibiyet sonrası paylaşımda bulunmadı

Galibiyet sonrası paylaşımda bulunmadı

Okan Buruk ve öğrencilerinin şampiyonluk yolunda aldığı önemli üç puanın ardından Icardi, takım arkadaşlarını tebrik bile etmedi. Sessizliği dikkat çekti, taraftarlar, sosyal medyada 'maçı izledi mi ki?' dedi. Son gönderisinin altına binlerce yorum geldi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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