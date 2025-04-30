Hifi, Fenerbahçe Beko'nun Göndermesini Cevapsız Bırakmadı

Paris Basketbol'u bu sezon Euroleague'de play-off'a taşıyan oyunculardan biri olan Nadir Hifi, Fenerbahçe Beko'nun göndermeli galibiyet paylaşımına yanıt verdi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, tarihi zaferin ardından seride ve sezon genelinde inanılmaz isabetleriyle adından sıkça söz ettiren 22 yaşındaki guarda yönelik dikkat çekici bir mesaj vermişti.