Hifi, Fenerbahçe Beko'nun Göndermesini Cevapsız Bırakmadı
Paris Basketbol'u bu sezon Euroleague'de play-off'a taşıyan oyunculardan biri olan Nadir Hifi, Fenerbahçe Beko'nun göndermeli galibiyet paylaşımına yanıt verdi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, tarihi zaferin ardından seride ve sezon genelinde inanılmaz isabetleriyle adından sıkça söz ettiren 22 yaşındaki guarda yönelik dikkat çekici bir mesaj vermişti.
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3-0'la Final Four'a adımızı yazdırdık
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"HiFi" göndermesi gelmişti
Yanıtsız bırakmadı
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