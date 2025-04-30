onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Hifi, Fenerbahçe Beko'nun Göndermesini Cevapsız Bırakmadı

Hifi, Fenerbahçe Beko'nun Göndermesini Cevapsız Bırakmadı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.04.2025 - 15:05

Paris Basketbol'u bu sezon Euroleague'de play-off'a taşıyan oyunculardan biri olan Nadir Hifi, Fenerbahçe Beko'nun göndermeli galibiyet paylaşımına yanıt verdi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, tarihi zaferin ardından seride ve sezon genelinde inanılmaz isabetleriyle adından sıkça söz ettiren 22 yaşındaki guarda yönelik dikkat çekici bir mesaj vermişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3-0'la Final Four'a adımızı yazdırdık

3-0'la Final Four'a adımızı yazdırdık

EuroLeague’de bu sezon ilk kez boy gösteren Paris Basketbol, sergilediği performansla takdir toplasa da play-off’ta Fenerbahçe Beko engelini aşamadı. Temsilcimiz, seride rakibini 3-0’la süpürerek Final Four biletini kaptı.

Saras Jasikevicius’un öğrencileri, serinin üçüncü maçında Paris deplasmanından 98-88’lik galibiyetle dönerek üst üste ikinci kez adını Final Four’a yazdırdı.

"HiFi" göndermesi gelmişti

"HiFi" göndermesi gelmişti

Mücadele boyunca etkileyici performansıyla dikkat çeken Nadir Hifi'nin, maçın son bölümünde adeta şov yapan Tarık Biberovic ile karşı karşıya geldiği o anı paylaşan sarı-lacivertli temsilcimiz, galibiyet gönderisine şu notu düşmüştü.

“Adidas Arena’da HiFi bağlantısını kaybedenler için yeni şifre: FENER1907”

Yanıtsız bırakmadı

Yanıtsız bırakmadı

TJ Shorts ile Paris'in en dikkat çeken oyuncularının başında gelen Hifi, Fenerbahçe'nin mesajına hem güldü hem de destek verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın