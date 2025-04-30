Sarunas Jasikevicius'un Final Four Sevincini Görmelisiniz
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in play-off etabının üçüncü maçında Paris Basketbol'u 98-88 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve adını Final Four'a yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertli temsilcimizde oyuncular, maç sonunda büyük sevinç yaşarken koç Saras'ı jakuziye attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Final Four ne zaman?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın