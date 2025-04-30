Sarunas Jasikevicius'un Final Four Sevincini Görmelisiniz

Eurolague'de kupayı kaldıracak takımın belli olacağı dörtlü final, ilk kez Avrupa dışında gerçekleştirilecek. Dev organizasyona Abu Dabi'nin eğlence merkezi Yas Adası'ndaki Etihad Arena'a ev sahipliği yapacak. Maçlar, 23-25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, yarı finalde Pana - Anadolu Efes eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.