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Sarunas Jasikevicius'un Final Four Sevincini Görmelisiniz

Sarunas Jasikevicius'un Final Four Sevincini Görmelisiniz

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.04.2025 - 08:42

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in play-off etabının üçüncü maçında Paris Basketbol'u 98-88 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve adını Final Four'a yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertli temsilcimizde oyuncular, maç sonunda büyük sevinç yaşarken koç Saras'ı jakuziye attı.

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İşte o anlar 👇🏻

Final Four ne zaman?

Final Four ne zaman?

Eurolague'de kupayı kaldıracak takımın belli olacağı dörtlü final, ilk kez Avrupa dışında gerçekleştirilecek. Dev organizasyona Abu Dabi'nin eğlence merkezi Yas Adası'ndaki Etihad Arena'a ev sahipliği yapacak. Maçlar, 23-25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, yarı finalde Pana - Anadolu Efes eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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