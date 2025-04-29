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Ali Koç, Resmen Açıkladı: Süper Lig A.Ş. Kuruluyor

Ali Koç, Resmen Açıkladı: Süper Lig A.Ş. Kuruluyor

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.04.2025 - 21:05

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türk futbolunda yıllar konuşulan konunun hayata geçeceğini açıkladı. Koç, Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasında karar kılındığını paylaştı.

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"Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"

"Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koç, Süper Lig A.Ş'nin kurulacağını belirtti:

'20 küsüre yakın gündemimiz vardı. Bunların içinde VAR hakemlerinden tutun, yeni MHK yapısı, Tutarlık İzleme Modülü, gençlik gelişim ligleri, müsabaka saatleri, yayın ihalesinde yer alan verilerin bizlerle paylaşılması gibi konular vardı. Futbol okulları ile ilgili bir talimat vardı onu konuştuk. UEFA’nın altyapı fonunu konuştuk. Danışma kurulunda kimin bizi temsil edeceğini belirledik. Bugünün en önemli kazanımlarından bir tanesi Lig A.Ş. ya da Süper Lig A.Ş adını sonra koyacağız. Onun kurulmasına dair karar çıkartıldı. Bu geçmişte de kurulmuştu. Ama o zamanki yapısı, hukuki düzeni yeterli değildi. Bir müddet sonra feshedildi. 1-2 sene faaliyet gösterdi. Şimdi farklı bir hukuki modele gittik. Burada önemli olan çıkan takımlar, düşen takımlar otomatik olarak hisse devri bizim sistemimizde gerçekleşmiyordu. Onu aşacak bir yöntem belirledik, düğmeye bastık. Belki hemen kısa vadede bir faaliyeti olmayacak ama artık kulüpler ticari konularda kendi menfaatlerinde daha söz sahibi olmak istiyorlar.

Liglerde 149 profesyonel takımın olmasının Türk futboluna fayda değil zarar olduğunu düşünüyoruz. 60, bilemediniz 80 kulüp olması lazım. Biz 60 kulüp olmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz.' 

Süper Lig A.Ş. nedir?

Süper Lig A.Ş. nedir?

Süper Lig A.Ş., Süper Lig ekiplerinin yayın gelirleri başta olmak üzere ticarı haklarını daha etkin şekilde yönetmek amacıyla kurmayı planladığı bir şirket organizasyonudur. Hedef, takımların ve ligin marka değerini artırmak, gelirlerin çeşitli hale gelmesidir.

Neden böyle bir karar alındı?

Neden böyle bir karar alındı?

Son yıllarda özellikle yayın gelirlerindeki ciddi düşüş ve TFF'nin takımlar ile yaşadığı fikir ayrılığı, kulüplerin bağımsız bir yapı oluşturarak Süper Lig'i kendi içerisinde yönetme arzusunu artırmıştı. Bu sebepten 'Süper Lig A.Ş.' fikri zaman zaman gündeme gelmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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