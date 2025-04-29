Ali Koç, Resmen Açıkladı: Süper Lig A.Ş. Kuruluyor
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türk futbolunda yıllar konuşulan konunun hayata geçeceğini açıkladı. Koç, Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasında karar kılındığını paylaştı.
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"Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
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Süper Lig A.Ş. nedir?
Neden böyle bir karar alındı?
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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