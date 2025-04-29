Ahmet Çakar'ın Şampiyonluk Tahmini Sosyal Medyada Gündem Oldu
Haziran ayının ilk gününde bitecek olan Süper Lig'de kupa heyecanı git gide artarken Galatasaray'ın mı yoksa Fenerbahçe'nin mi mutlu sona ulaşacağı sorusu futbol dünyasını yakından takip eden herkesin gündeminde. Galatasaray'ın beş puanlık avantajından dolayı Fenerbahçe'nin şampiyon olması 'imkansız' olarak ifade edilirken Derin Futbol programının konuklarından Ahmet Çakar, iki takımın da kalan maçlarına dair tahmin yaptı ve Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti.
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Ahmet Çakar: “Fikstür hesaplarıma göre Fenerbahçe şampiyon olur.”
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Sosyal medyada birçok futbolsever, Çakar'ın tahminine katılmadı, tepki gösterdi. Çakar'a gelen yorumlardan birkaçı şöyle👇
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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