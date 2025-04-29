Icardi, "Ali Koç İstifa" Tepkilerini Tiye Aldı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de olsa da Türkiye'deki futbol gündemini yakından takip ediyor. Sakatlığını atlatıp antrenmanlara başlayan golcü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu kez kendi taraftarına değil Fenerbahçelilere seslendi. Hem de sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç üzerinden.
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Fenerbahçe'nin 26 Nisan'da yaptığı divan kurulu toplantısında Başkan Ali Koç "devam" demişti
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Ama Kadıköy'de atmosfer çok başkaydı, taraftarlardan "istifa" sesleri yükseliyordu
Icardi'den Fenerbahçe taraftarına mesaj geldi 👇
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