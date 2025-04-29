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Icardi, "Ali Koç İstifa" Tepkilerini Tiye Aldı

Icardi, "Ali Koç İstifa" Tepkilerini Tiye Aldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.04.2025 - 16:46

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de olsa da Türkiye'deki futbol gündemini yakından takip ediyor. Sakatlığını atlatıp antrenmanlara başlayan golcü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu kez kendi taraftarına değil Fenerbahçelilere seslendi. Hem de sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç üzerinden.

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Fenerbahçe'nin 26 Nisan'da yaptığı divan kurulu toplantısında Başkan Ali Koç "devam" demişti

Fenerbahçe'nin 26 Nisan'da yaptığı divan kurulu toplantısında Başkan Ali Koç "devam" demişti

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları azalmıştı. Maç sonunda taraftarlar, Başkan Ali Koç'u istifaya davet etmişti. Koç, tepkilere divan kurulunda yanıt vermiş, başkanlığı bırakmayacağını ve yeni sezonda takımın başında yine Mourinho'nun olacağını resmen açıklamıştı.

Ama Kadıköy'de atmosfer çok başkaydı, taraftarlardan "istifa" sesleri yükseliyordu

Icardi'den Fenerbahçe taraftarına mesaj geldi 👇

Icardi'den Fenerbahçe taraftarına mesaj geldi 👇

Arjantili golcü, Instagram hesabından Fenerbahçeli futbolseverlerin tepkisini alıntılayarak hikayesinde paylaştı ve şu notu düştü:

'Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce 😂😂.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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