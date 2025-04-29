Icardi, "Ali Koç İstifa" Tepkilerini Tiye Aldı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de olsa da Türkiye'deki futbol gündemini yakından takip ediyor. Sakatlığını atlatıp antrenmanlara başlayan golcü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu kez kendi taraftarına değil Fenerbahçelilere seslendi. Hem de sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç üzerinden.