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Herkes Merak Ediyordu: Real Madrid'den Beklenen Karar Çıktı

Herkes Merak Ediyordu: Real Madrid'den Beklenen Karar Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.04.2025 - 17:34

Geçmiş yıllarda hem ligde hem de Avrupa'da elde ettiği başarılarda kulüp tarihinin en önemli kazanımlarına imza atan teknik direktör Ancelotti için yolun sonu göründü. Bu sezon adeta kabusu yaşayan İtalyan teknik adam, eflatun-beyazlı takımına veda ediyor. Muhtemelen artık milli futbolcumuz Arda Güler'i daha çok seyretme imkanına sahip olacağız!

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Real Madrid sezon bitmeden kararını verdi

Real Madrid sezon bitmeden kararını verdi

İspanyol basınında yer alan La Gazzetta dello Sport haberine göre, bu sezon Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan, La Liga şampiyonluğunu da Barcelona'ya kaptırmak üzere olan Real Madrid, sezonun bitimiyle birlikte Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracak. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da İtalyan teknik adamın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğini duyurdu.

Arda Güler için yeni bir macera başlıyor

Arda Güler için yeni bir macera başlıyor

Bu gelişme, transfer olduğu günden bu yana istikrarlı şekilde forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler için de heyecan verici bir fırsat anlamına geliyor. Çünkü Real Madrid’in başına geçmesi beklenen en güçlü aday, genç oyunculara güvenen ve onlara ciddi süreler veren bir isim.

Bayer Leverkusen'e şampiyonluk yaşatan Xabi Alonso gündemde

Bayer Leverkusen'e şampiyonluk yaşatan Xabi Alonso gündemde

Eflatun-beyazlı kulübün, takımı geçtiğimiz sezon genç bir kadroyla Bayer Leverkusen’e Bundesliga şampiyonluğu kazandıran Xabi Alonso’ya emanet etmesi bekleniyor. Xabi Alonso’nun yanı sıra Zinedine Zidane'nın da adaylar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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