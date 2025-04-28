Herkes Merak Ediyordu: Real Madrid'den Beklenen Karar Çıktı

Geçmiş yıllarda hem ligde hem de Avrupa'da elde ettiği başarılarda kulüp tarihinin en önemli kazanımlarına imza atan teknik direktör Ancelotti için yolun sonu göründü. Bu sezon adeta kabusu yaşayan İtalyan teknik adam, eflatun-beyazlı takımına veda ediyor. Muhtemelen artık milli futbolcumuz Arda Güler'i daha çok seyretme imkanına sahip olacağız!