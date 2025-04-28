Herkes Merak Ediyordu: Real Madrid'den Beklenen Karar Çıktı
Geçmiş yıllarda hem ligde hem de Avrupa'da elde ettiği başarılarda kulüp tarihinin en önemli kazanımlarına imza atan teknik direktör Ancelotti için yolun sonu göründü. Bu sezon adeta kabusu yaşayan İtalyan teknik adam, eflatun-beyazlı takımına veda ediyor. Muhtemelen artık milli futbolcumuz Arda Güler'i daha çok seyretme imkanına sahip olacağız!
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Real Madrid sezon bitmeden kararını verdi
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Arda Güler için yeni bir macera başlıyor
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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