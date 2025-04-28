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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.04.2025 - 16:44

Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde her zaman olduğu gibi futbol ön plandaydı. Fenerbahçe, hem transfer haberleriyle hem de başkanlık konusuyla çok konuşuldu. Voleybolda sezon sona erdi. Vakıfbank, Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?

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1. Çok doğru tespit 😂

1. Çok doğru tespit 😂
twitter.com

2. Beklenmedik

2. Beklenmedik
twitter.com

3. Ali Koç, her sene sıfırdan başlamaktan yorulduklarını söyledi ama bakalım

3. Ali Koç, her sene sıfırdan başlamaktan yorulduklarını söyledi ama bakalım
twitter.com

4. Tebrikler 😂

4. Tebrikler 😂
twitter.com

5. Futbol dışında pek sorun yok zaten

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6. Geçmiş olsun 😂

7. Üzücü...

7. Üzücü...
twitter.com

8. 😂😂

8. 😂😂
twitter.com

9. Gerek var mıydı böyle bir yaratıcılığa? 🙄

9. Gerek var mıydı böyle bir yaratıcılığa? 🙄
twitter.com

10. Muhtemel👌

10. Muhtemel👌
twitter.com
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11. Okan Buruk, Afra Saraçoğlu ile yemeğe çıkmış da 😂

11. Okan Buruk, Afra Saraçoğlu ile yemeğe çıkmış da 😂
twitter.com

12. Öyleydi gerçekten

12. Öyleydi gerçekten
twitter.com

13. Şu anda da böyle aslında

13. Şu anda da böyle aslında
twitter.com

14. Tutku 🚀

14. Tutku 🚀
twitter.com

15. Mourinho ile olmadı

15. Mourinho ile olmadı
twitter.com
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16. Olimpiyat Stadı havası olabilir 🧐

16. Olimpiyat Stadı havası olabilir 🧐
twitter.com

17. Daha iyi yapılabilirmiş evet 😁

17. Daha iyi yapılabilirmiş evet 😁
twitter.com

18. Hayırlı olsun 😂

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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