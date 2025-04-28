Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde her zaman olduğu gibi futbol ön plandaydı. Fenerbahçe, hem transfer haberleriyle hem de başkanlık konusuyla çok konuşuldu. Voleybolda sezon sona erdi. Vakıfbank, Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?