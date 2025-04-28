Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde her zaman olduğu gibi futbol ön plandaydı. Fenerbahçe, hem transfer haberleriyle hem de başkanlık konusuyla çok konuşuldu. Voleybolda sezon sona erdi. Vakıfbank, Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?
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1. Çok doğru tespit 😂
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2. Beklenmedik
3. Ali Koç, her sene sıfırdan başlamaktan yorulduklarını söyledi ama bakalım
4. Tebrikler 😂
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7. Üzücü...
8. 😂😂
9. Gerek var mıydı böyle bir yaratıcılığa? 🙄
10. Muhtemel👌
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11. Okan Buruk, Afra Saraçoğlu ile yemeğe çıkmış da 😂
12. Öyleydi gerçekten
13. Şu anda da böyle aslında
14. Tutku 🚀
15. Mourinho ile olmadı
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16. Olimpiyat Stadı havası olabilir 🧐
17. Daha iyi yapılabilirmiş evet 😁
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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