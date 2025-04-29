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Ferdinand da Patladı: Barcelona Maçı Sonrası Madrid'de Gündem Hala Arda Güler

Ferdinand da Patladı: Barcelona Maçı Sonrası Madrid'de Gündem Hala Arda Güler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.04.2025 - 18:30

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona'ya 3-2 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti, eleştirilerin hedefi olmuştu. İtalyan teknik adamın sezon başından bu yana yaptığı oyuncu tercihleri sıkça sorgulanırken, Arda Güler'in ezeli rakip Barcelona karşısındaki oyunu herkesin beğenisini kazanmıştı. Manchester United'dan tanıdığımız eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, milli futbolcumuz hakkında Ancelotti'ye gönderme yaptı.

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Rio Ferdinand'ın sosyal medya paylaşımı 👇

Rio Ferdinand'ın sosyal medya paylaşımı 👇
twitter.com

'Arda Güler... Toni Kroos, gençleşmiyor ve emekli. Real Madrid'in bir ritim yaratıcısı ve saha içi manipülatörüne ihtiyacı var. Harika oyunculara sahipler ama bu karışıma sahip oyuncu eksikliği yaşıyorlar. Arda Güler gibi oyuncular ise fiziklerine güvenmek zorunda değiller. Tıpkı Modric, Kroos, Iniesta, Scholes ve Xavi gibi. Doğru yapı verilirse ritim ve kontrolü sağlayabilir. Real Madrid'in buna ihtiyacı var.'

Neler yaşanmıştı?

Neler yaşanmıştı?

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ile kozlarını paylaşan Real Madrid, rakibine 3-2 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nin ardından bir kupa şansını daha kaçırmıştı.

Eflatun-beyazlı ekipte forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sezon genelinde olduğu gibi bu maça da yedek başlamış, 55. dakikada oyuna dahil olmuştu. 77. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Tchouameni golü atmıştı. 20 yaşındaki oyuncumuzun asistiyle skorda üstünlük ele geçirilmişti.

Arda'nın asistinin yanı sıra ortaya koyduğu mücadele, herkesin aklına 'bu zamana kadar neden oynatılmadı?' sorusunu getirmişti. Hem Türk hem de İspanyol taraftarlar, Ancelotti'nin takımdan gitmesi gerektiğini belirten sosyal medya paylaşımlarında bulunmuş, mücadelenin sonucu kadar Arda'nın geleceği de en çok konuşulan konular arasındaki yerini almıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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