Ferdinand da Patladı: Barcelona Maçı Sonrası Madrid'de Gündem Hala Arda Güler
İspanya Kral Kupası'nda Barcelona'ya 3-2 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti, eleştirilerin hedefi olmuştu. İtalyan teknik adamın sezon başından bu yana yaptığı oyuncu tercihleri sıkça sorgulanırken, Arda Güler'in ezeli rakip Barcelona karşısındaki oyunu herkesin beğenisini kazanmıştı. Manchester United'dan tanıdığımız eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, milli futbolcumuz hakkında Ancelotti'ye gönderme yaptı.
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Rio Ferdinand'ın sosyal medya paylaşımı 👇
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