Ferdinand da Patladı: Barcelona Maçı Sonrası Madrid'de Gündem Hala Arda Güler

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ile kozlarını paylaşan Real Madrid, rakibine 3-2 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nin ardından bir kupa şansını daha kaçırmıştı.

Eflatun-beyazlı ekipte forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sezon genelinde olduğu gibi bu maça da yedek başlamış, 55. dakikada oyuna dahil olmuştu. 77. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Tchouameni golü atmıştı. 20 yaşındaki oyuncumuzun asistiyle skorda üstünlük ele geçirilmişti.

Arda'nın asistinin yanı sıra ortaya koyduğu mücadele, herkesin aklına 'bu zamana kadar neden oynatılmadı?' sorusunu getirmişti. Hem Türk hem de İspanyol taraftarlar, Ancelotti'nin takımdan gitmesi gerektiğini belirten sosyal medya paylaşımlarında bulunmuş, mücadelenin sonucu kadar Arda'nın geleceği de en çok konuşulan konular arasındaki yerini almıştı.