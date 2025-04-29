Fenerbahçe'den Sürpriz Eda Erdem Hamlesi

Geçtiğimiz hafta voleybol dünyasının en çok konuşulan konularından biri Zeren Spor ile ilgiliydi. Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğu Vakıfbank'a kaptıran Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonundan bu yana takımın menajerliğini üstlenen Pelin Çelik ile yollarını ayrılacağı, Çelik'in Zeren Spor'a imza atacağı belirtilmişti. İddialara karşın her iki kulüpten de resmi bir açıklama gelmemişti.