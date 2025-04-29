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Fenerbahçe'den Sürpriz Eda Erdem Hamlesi

Fenerbahçe'den Sürpriz Eda Erdem Hamlesi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.04.2025 - 23:12

Filenin Sultanları'ndan Eda Erdem Dündar'ın kulübü Fenerbahçe Medicana'da farklı roller üstleneceği öne sürüldü. İddiaya göre Erdem, yeni sezonda oyuncu da olacak yönetici de.

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Pelin Çelik'in Zeren Spor'a gideceği ifade edilmişti

Pelin Çelik'in Zeren Spor'a gideceği ifade edilmişti

Geçtiğimiz hafta voleybol dünyasının en çok konuşulan konularından biri Zeren Spor ile ilgiliydi. Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğu Vakıfbank'a kaptıran Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonundan bu yana takımın menajerliğini üstlenen Pelin Çelik ile yollarını ayrılacağı, Çelik'in Zeren Spor'a imza atacağı belirtilmişti. İddialara karşın her iki kulüpten de resmi bir açıklama gelmemişti.

Eda Erdem'e yeni görev

Eda Erdem'e yeni görev

Ufuk Soygür'ün aktardığına göre Pelin Çelik'in ayrılığı sonrası sarı-lacivertli kulübün kaptanı Eda Erdem Dündar, takımın yeni menajeri olacak. Milli voleybolcu, oyuncu olarak da parkede yer alacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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