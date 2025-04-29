Fenerbahçe'den Sürpriz Eda Erdem Hamlesi
Filenin Sultanları'ndan Eda Erdem Dündar'ın kulübü Fenerbahçe Medicana'da farklı roller üstleneceği öne sürüldü. İddiaya göre Erdem, yeni sezonda oyuncu da olacak yönetici de.
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Pelin Çelik'in Zeren Spor'a gideceği ifade edilmişti
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Eda Erdem'e yeni görev
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