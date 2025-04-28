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Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı Geçen En Genç Türk Oldu

Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı Geçen En Genç Türk Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.04.2025 - 18:08

23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, su sıcaklığının değişken olması, güçlü rüzgarlar ve okyanus denizanaları, köpekbalıkları gibi doğal tehditler nedeniyle dünyanın en zorlu parkurlarından biri kabul edilen Ka’iwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek adını tarihe yazdırdı. Türkoğlu, bu başarıyla Ka’iwi Kanalı’nı geçen en genç Türk yüzücü unvanını kazandı.

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Ka’iwi Kanalı’nı 21 saatte yüzdü

Ka’iwi Kanalı’nı 21 saatte yüzdü

Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Ocean’s Seven olarak bilinen, dünyanın en zorlu 7 açık su parkurundan oluşan serinin ilk dört etabını daha önce başarıyla tamamlamıştı. 

Geçtiğimiz hafta serinin beşinci ayağı için Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletine giden 23 yaşındaki sporcumuz, 27 Nisan Pazar günü saat 17.30’da Moloka’i ve O’ahu adaları arasındaki 42 kilometrelik zorlu parkurda suya girdi.

Sert akıntılar ve yüksek dalgalarla mücadele eden Aysu’nun 21 saat süren zorlu yolculuğu, takip botundan canlı yayınla sosyal medyada paylaşıldı. 

Sıcak su, dalgalar ve denizanaları arasında verdiği mücadele sonunda Ka’iwi Kanalı’nı aşmayı başaran Aysu, Türk bayrağı ile büyük bir coşku yaşadı.

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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