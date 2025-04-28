Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı Geçen En Genç Türk Oldu

23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, su sıcaklığının değişken olması, güçlü rüzgarlar ve okyanus denizanaları, köpekbalıkları gibi doğal tehditler nedeniyle dünyanın en zorlu parkurlarından biri kabul edilen Ka’iwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek adını tarihe yazdırdı. Türkoğlu, bu başarıyla Ka’iwi Kanalı’nı geçen en genç Türk yüzücü unvanını kazandı.