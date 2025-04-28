Aysu Türkoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Milli Yüzücü Aysu Türkoğlu'nun Kaiwi Kanalı Başarısı
Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, kariyerinde bir ilke daha imza attı. Ka'iwi Kanalı'nı geçen Türkoğlu, bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzü ünvanının da sahibi oldu. Ka'iwi Kanalı, sert akıntıları, büyük dalgaları ve köpekbalıkları gibi doğal tehditler nedeniyle dünyanın en tehlikeli yüzme rotalarından biri olarak biliniyor.
Peki Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında?
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Aysu Türkoğlu Kimdir?
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Aysu Türkoğlu'nun Kariyer Başlangıcı
Aysu Türkoğlu Kaiwi Başarısı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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