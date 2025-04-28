Aysu Türkoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Milli Yüzücü Aysu Türkoğlu'nun Kaiwi Kanalı Başarısı

Aysu Türkoğlu ultra maraton yüzücüsüdür. Türkoğlu, İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu unvanını alan bir isim olmuştur. Aynı zamanda Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı yüzerek hem bu parkuru geçen en genç kadın yüzücü hem de en hızlı yüzen Türk kadını unvanını kazanmıştır.

Türkoğlu, dünyanın en zorlu 7 açık deniz yüzüşü olarak belirlenen Okyanus Yedilisi (Ocean 7) etabından 4'ünü tamamladı. Son olarak da yeni bir başarıya imza attı.

Aysu Türkoğlu, 2019 yılında Bodrum Fen Bilimleri Lisesi'nden mezun oldu. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümünü bitirdi. Yüzmeye ise 7 yaşında başladı. 14 yaşına geldiğinde açık su branşında yüzmeye devam etti.

Aysu Türkoğlu Kaç Yaşında?

Aysu Türkoğlu 2001 doğumludur ve 2025 tarihi itibarıyla 24 yaşındadır.

Aysu Türkoğlu Nereli?

Aysu Türkoğlu, Bodrumludur.