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Aysu Türkoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Milli Yüzücü Aysu Türkoğlu'nun Kaiwi Kanalı Başarısı

Aysu Türkoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Milli Yüzücü Aysu Türkoğlu'nun Kaiwi Kanalı Başarısı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.04.2025 - 19:57

Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, kariyerinde bir ilke daha imza attı. Ka'iwi Kanalı'nı geçen Türkoğlu, bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzü ünvanının da sahibi oldu. Ka'iwi Kanalı, sert akıntıları, büyük dalgaları ve köpekbalıkları gibi doğal tehditler nedeniyle dünyanın en tehlikeli yüzme rotalarından biri olarak biliniyor. 

Peki Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında?

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Aysu Türkoğlu Kimdir?

Aysu Türkoğlu Kimdir?

Aysu Türkoğlu ultra maraton yüzücüsüdür. Türkoğlu, İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu unvanını alan bir isim olmuştur. Aynı zamanda Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı yüzerek hem bu parkuru geçen en genç kadın yüzücü hem de en hızlı yüzen Türk kadını unvanını kazanmıştır. 

Türkoğlu, dünyanın en zorlu 7 açık deniz yüzüşü olarak belirlenen Okyanus Yedilisi (Ocean 7) etabından 4'ünü tamamladı. Son olarak da yeni bir başarıya imza attı.

Aysu Türkoğlu, 2019 yılında Bodrum Fen Bilimleri Lisesi'nden mezun oldu. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümünü bitirdi. Yüzmeye ise 7 yaşında başladı. 14 yaşına geldiğinde açık su branşında yüzmeye devam etti.

Aysu Türkoğlu Kaç Yaşında?

Aysu Türkoğlu 2001 doğumludur ve 2025 tarihi itibarıyla 24 yaşındadır.

Aysu Türkoğlu Nereli?

Aysu Türkoğlu, Bodrumludur.

Aysu Türkoğlu'nun Kariyer Başlangıcı

Aysu Türkoğlu'nun Kariyer Başlangıcı

Aysu Türkoğlu, yüzme kariyerine henüz 7 yaşında başladı. 14 yaşında açık su branşına yönelen isim, bu alanda kariyerini şekillendirdi. Katıldığı ilk uluslararası 'Aquamasters' yüzme yarışmasında 6 Km'lik parkurda kadınlar klasmanında 1. oldu. Türkoğlu, 2022 yılının Temmuz ayında Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu.

Aysu Türkoğlu'nun Başarıları

Milli yüzücü Aysu Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. Tarihler 2024'ü gösterdiğinde ise Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı 7 saat 21 dakikada geçti.

Aysu Türkoğlu Kaiwi Başarısı

Aysu Türkoğlu Kaiwi Başarısı

Aysu Türkoğlu, Ka'iwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu parkuru tamamlayan en genç Türk yüzücü oldu. Türkoğlu, Ocean’s Seven olarak bilinen, dünyanın en zorlu 7 açık su parkurundan oluşan serinin ilk dört etabını daha önce başarıyla tamamlamıştı. Aysu Türkoğlu, toplamda 65 kilometre yüzdü, Ka'iwi kanalının sert akıntılarına ve yüksek dalgalarına resmen meydan okudu. 

21 saatin ardından karaya çıkan Türkoğlu, Türk Bayrağı açarak büyük bir sevinç ve gurur yaşattı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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