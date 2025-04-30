Zeynep Demirel, "Fit Check" Yaparken Eşi Volkan Demirel'e Yakalandı

Şu sıralar sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkan, Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, TikTok hesabından paylaştığı eğlenceli bir video ile gündeme geldi. Kıyafet kombinini göstermek için kamera karşısına geçen Demirel’in “fit check” anı, eşi Volkan Demirel’in kadraja girmesiyle bambaşka bir hâl aldı.