Zeynep Demirel, "Fit Check" Yaparken Eşi Volkan Demirel'e Yakalandı
Şu sıralar sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkan, Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, TikTok hesabından paylaştığı eğlenceli bir video ile gündeme geldi. Kıyafet kombinini göstermek için kamera karşısına geçen Demirel’in “fit check” anı, eşi Volkan Demirel’in kadraja girmesiyle bambaşka bir hâl aldı.
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Zeynep Demirel'in paylaşımı 👇
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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