onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Ancelotti, Real Madrid ile Brezilya'yı Birbirine Düşürdü!

Ancelotti, Real Madrid ile Brezilya'yı Birbirine Düşürdü!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.04.2025 - 10:20

Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı kesinleşmiş, henüz resmi olarak doğrulanmasa da Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği tüm güvenilir kaynaklar tarafından dile getirilmişti. Ayrılık için geri sayıma geçilirken işler değişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Florentino Perez, Ancelotti'ye tazminat vermekten vazgeçti

Florentino Perez, Ancelotti'ye tazminat vermekten vazgeçti

Real Madrid Başkanı Perez'in 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Carlo Ancelotti'yi sezon sonunda görevden almaya hazır olduğu basına sızdırılmıştı. İtalyan teknik adamın da bu süreçte kendine yeni bir takım aramaya başladığı, Brezilya Milli Takımı ile prensipte anlaştığı ifade edilmişti.

Ancak bu durumdan Perez'in rahatsız olduğu ortaya çıktı. Başkanın sözleşme feshedilmeden yapılan görüşme sonrası Ancelotti'ye tazminat vermek istemediği belirtildi. 

*Ancelotti'nin Madrid'den yıllık kazancı 8.3 milyon euro seviyesinde

Brezilya'dan da Madrid'e yasak geldi

Brezilya'dan da Madrid'e yasak geldi

Nexus Sports'un aktardığına göre yaşanan bu gelişme sonrası Brezilya Futbol Federasyonu da ülkedeki alt yaş maçları için Real'e yasak getirdi.

Marca'da yer alan haberde de yaşananlar şöyle ifade ediliyor:

'Carlo Ancelotti, Real Madrid’den önümüzdeki sezonun maaşını da istiyor. Kulüp de Brezilya’dan bu ücreti ödemesini istedi. Brezilya kabul etmeyince Ancelotti tekliflerini reddetti.'

İspanya ekibi, son olarak 18 yaşındaki futbolcusu Endrick'i Palmeiras'tan 2022 yılının sonunda 25 milyon eurosu opsiyonlara bağlı olmak üzere toplamda 60 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın