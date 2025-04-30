Ancelotti, Real Madrid ile Brezilya'yı Birbirine Düşürdü!

Real Madrid Başkanı Perez'in 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Carlo Ancelotti'yi sezon sonunda görevden almaya hazır olduğu basına sızdırılmıştı. İtalyan teknik adamın da bu süreçte kendine yeni bir takım aramaya başladığı, Brezilya Milli Takımı ile prensipte anlaştığı ifade edilmişti.

Ancak bu durumdan Perez'in rahatsız olduğu ortaya çıktı. Başkanın sözleşme feshedilmeden yapılan görüşme sonrası Ancelotti'ye tazminat vermek istemediği belirtildi.

*Ancelotti'nin Madrid'den yıllık kazancı 8.3 milyon euro seviyesinde