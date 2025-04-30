Ancelotti, Real Madrid ile Brezilya'yı Birbirine Düşürdü!
Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı kesinleşmiş, henüz resmi olarak doğrulanmasa da Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği tüm güvenilir kaynaklar tarafından dile getirilmişti. Ayrılık için geri sayıma geçilirken işler değişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Florentino Perez, Ancelotti'ye tazminat vermekten vazgeçti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brezilya'dan da Madrid'e yasak geldi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın