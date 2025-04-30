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TFF, Fenerbahçe'nin Şikayeti Sonrası Harekete Geçti

TFF, Fenerbahçe'nin Şikayeti Sonrası Harekete Geçti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.04.2025 - 09:27

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin talebi üzerine Kadınlar Süper Lig lideri ABB FOMGET'in iki maçı için soruşturma başlattı. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu iki maçta alınan skorların normal olmadığını belirtmişti.

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TFF'ye başvuru yapılmıştı

TFF'ye başvuru yapılmıştı

Fenerbahçe, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde liderliği elinde bulunduran ABB FOMGET'in Bornova'yı 12-1'lik, Çekmeköy'ü de 19-0'lık skorlarla mağlup ettiği maçların hayatın doğal akışına ters olduğunu belirterek mücadelelerin incelenmesi ve Etik Kurulu'na sevk edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF, harekete geçti.

Soruşturma açıldı

Soruşturma açıldı

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin talebi üzerine harekete geçen TFF kurulları, söz konusu maçlar hakkında soruşturma başlattı.

Ligin bitimine bir hafta kala puanlar eşit

Ligin bitimine bir hafta kala puanlar eşit

ABB FOMGET, ligde son haftaya girilirken +5 averajla Fenerbahçe'nin önünde. Fenerbahçe, şampiyonluğun belli olacağı haftada Gaziantep ekibi ALG'ye konuk olacakken ABB FOMGET, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Maçlar, 4 Mayıs günü saat 14'te başlayacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Ziya Akbaş

Bastır be ali, sonuçta o da futbol bu da futbol...

Thistle

Ya Allah aşkına, kendisi 24 gol atarken sorun yok, rakibi 27 atınca dert olmuş. Çekmeköy herkesten yiyor zaten o kadar golü.

Thistle

İki maçtaki toplam gol sayısı bu. Kafalar karışmasın.

hepdobra

ya fenerbahçe böyle bir şikayette bulunmasa federasyona göre normal skorlar mı? şikayet mi gerekli? size göre normal mi? hiç mi dikkatinizi çekmiyo son 3 maç... Devamını Gör