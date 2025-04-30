TFF, Fenerbahçe'nin Şikayeti Sonrası Harekete Geçti

Fenerbahçe, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde liderliği elinde bulunduran ABB FOMGET'in Bornova'yı 12-1'lik, Çekmeköy'ü de 19-0'lık skorlarla mağlup ettiği maçların hayatın doğal akışına ters olduğunu belirterek mücadelelerin incelenmesi ve Etik Kurulu'na sevk edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF, harekete geçti.