TFF, Fenerbahçe'nin Şikayeti Sonrası Harekete Geçti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin talebi üzerine Kadınlar Süper Lig lideri ABB FOMGET'in iki maçı için soruşturma başlattı. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu iki maçta alınan skorların normal olmadığını belirtmişti.
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TFF'ye başvuru yapılmıştı
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Soruşturma açıldı
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Bastır be ali, sonuçta o da futbol bu da futbol...
Ya Allah aşkına, kendisi 24 gol atarken sorun yok, rakibi 27 atınca dert olmuş. Çekmeköy herkesten yiyor zaten o kadar golü.
İki maçtaki toplam gol sayısı bu. Kafalar karışmasın.
ya fenerbahçe böyle bir şikayette bulunmasa federasyona göre normal skorlar mı? şikayet mi gerekli? size göre normal mi? hiç mi dikkatinizi çekmiyo son 3 maç... Devamını Gör