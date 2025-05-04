Annesini Kaybeden Ertem Şener Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu
Ünlü sunucu ve spor spikeri Ertem Şener, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü annesinin vefat haberiyle sarsılmıştı. Acı kaybın ardından ilk kez canlı yayına çıkan Şener, programın açılışında konuk Sinan Engin ile gözyaşlarını tutamadı.
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Ertem Şener'in 3 Mayıs'ta yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı
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Yayını öncesindeki paylaşımı
Yayındaki açıklaması
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