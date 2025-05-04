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Annesini Kaybeden Ertem Şener Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu

Annesini Kaybeden Ertem Şener Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.05.2025 - 08:38

Ünlü sunucu ve spor spikeri Ertem Şener, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü annesinin vefat haberiyle sarsılmıştı. Acı kaybın ardından ilk kez canlı yayına çıkan Şener, programın açılışında konuk Sinan Engin ile gözyaşlarını tutamadı.

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Ertem Şener'in 3 Mayıs'ta yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı

Ertem Şener'in 3 Mayıs'ta yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı
twitter.com

'ANNEM… 

Güzel ANNEM…Bana yaşattığın, yaşattıkların için, her şey için teşekkür ederim… Kısa bir ara verdik göz göze gelmelere. Yarın, öbür gün, belki daha da yakın, geleceğim tekrar koynuna, sıcacık nefesine. Sevmelerine… Canım ANNEM rahat uyu. Seni çok seviyorum. Her şeyden, herkesten çok. Dualarına susayacağım. En çok da her yayın öncesi mesajlarına. Seni çok özleyeceğim ANNEM. Söz veriyorum hep senin ile olacağım. Benim canım ANNEM. İyi ki ANNEMSİN… Ağrılarını ve sızılarını yüreğime bıraktın ve gittin ANNEM… Mekanın cennet olsun, kabrin nurlarla dolsun ANNEM'

Yayını öncesindeki paylaşımı

Yayını öncesindeki paylaşımı
twitter.com

'Hayatımın en zor yayını, en zor Beyaz Futbol’u olacak bu akşam. 

Ama olacak. 🥺

Zorlaya zorlaya olacak. Annem böyle isterdi. Olacak. 

Senin için ANNEM ♥️

İlk defa sensiz ve yayına girerken senden bir mesaj yok 🥺'

Yayındaki açıklaması

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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