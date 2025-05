Annesini Kaybeden Ertem Şener Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu

'ANNEM…

Güzel ANNEM…Bana yaşattığın, yaşattıkların için, her şey için teşekkür ederim… Kısa bir ara verdik göz göze gelmelere. Yarın, öbür gün, belki daha da yakın, geleceğim tekrar koynuna, sıcacık nefesine. Sevmelerine… Canım ANNEM rahat uyu. Seni çok seviyorum. Her şeyden, herkesten çok. Dualarına susayacağım. En çok da her yayın öncesi mesajlarına. Seni çok özleyeceğim ANNEM. Söz veriyorum hep senin ile olacağım. Benim canım ANNEM. İyi ki ANNEMSİN… Ağrılarını ve sızılarını yüreğime bıraktın ve gittin ANNEM… Mekanın cennet olsun, kabrin nurlarla dolsun ANNEM'