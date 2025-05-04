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Bu Zamana Kadar Neden Oynatmadın? Ancelotti'nin Arda Konusunda Aklı Başına Geldi

Bu Zamana Kadar Neden Oynatmadın? Ancelotti'nin Arda Konusunda Aklı Başına Geldi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.05.2025 - 14:00

Real Madrid'deki teknik direktörlük görevinden sezon sonunda ayrılacağı kesinleşen Carlo Ancelotti, Celta Vigo maçı için düzenlenen basın toplantısında milli futbolcumuz Arda Güler'den övgüyle bahsetti, kalitesine dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcının sözleri, Madrid taraftarının tepkisine neden oldu.

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Arda'yı sezon boyunca yedek bırakan Ancelotti, Celta Vigo maçı öncesinde "onun gibisi yok" dedi 👇

Arda'yı sezon boyunca yedek bırakan Ancelotti, Celta Vigo maçı öncesinde "onun gibisi yok" dedi 👇

'Arda Güler kalitesini gösteriyor, bence harika bir orta saha oyuncusu olacak. Onun niteliklerine sahip çok fazla oyuncu yok. Real Madrid'in geleceği için  çok önemli.'

İlk 11'e yazdı

İlk 11'e yazdı

Bugün (4 Mayıs Pazar) saat 15'te başlayacak üç puan mücadelesi, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Taraftardan da tepki geldi. İşte sosyal medyadaki yorumlardan birkaçı 👇

Taraftardan da tepki geldi. İşte sosyal medyadaki yorumlardan birkaçı 👇
twitter.com

'Bunu fark etmek için biraz geç kalmadınız mı?'

"Peki neden onu tüm sezon boyunca sağ kanatta oynatıyorsunuz?"

"Peki neden onu tüm sezon boyunca sağ kanatta oynatıyorsunuz?"
twitter.com

"Ama bunu kanıtlaması için ona şans vermeyi reddediyorsun. İyi ki yakında gideceksin. Çocuk nefes alacak."

"Ama bunu kanıtlaması için ona şans vermeyi reddediyorsun. İyi ki yakında gideceksin. Çocuk nefes alacak."
twitter.com
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"O zaman neden tüm sezon boyunca onu orta sahada oynatmadınız?"

"O zaman neden tüm sezon boyunca onu orta sahada oynatmadınız?"
twitter.com

"Bunu öğrenmen ne kadar sürdü? Favorileriniz tüm sezon boyunca çöpken onu yedek kulübesinde tutmanızın açıklaması nedir?"

"Bunu öğrenmen ne kadar sürdü? Favorileriniz tüm sezon boyunca çöpken onu yedek kulübesinde tutmanızın açıklaması nedir?"
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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