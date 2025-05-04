Bu Zamana Kadar Neden Oynatmadın? Ancelotti'nin Arda Konusunda Aklı Başına Geldi
Real Madrid'deki teknik direktörlük görevinden sezon sonunda ayrılacağı kesinleşen Carlo Ancelotti, Celta Vigo maçı için düzenlenen basın toplantısında milli futbolcumuz Arda Güler'den övgüyle bahsetti, kalitesine dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcının sözleri, Madrid taraftarının tepkisine neden oldu.
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Arda'yı sezon boyunca yedek bırakan Ancelotti, Celta Vigo maçı öncesinde "onun gibisi yok" dedi 👇
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İlk 11'e yazdı
Taraftardan da tepki geldi. İşte sosyal medyadaki yorumlardan birkaçı 👇
"Peki neden onu tüm sezon boyunca sağ kanatta oynatıyorsunuz?"
"Ama bunu kanıtlaması için ona şans vermeyi reddediyorsun. İyi ki yakında gideceksin. Çocuk nefes alacak."
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"O zaman neden tüm sezon boyunca onu orta sahada oynatmadınız?"
"Bunu öğrenmen ne kadar sürdü? Favorileriniz tüm sezon boyunca çöpken onu yedek kulübesinde tutmanızın açıklaması nedir?"
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