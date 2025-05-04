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Sergen Yalçın, Canlı Yayındaki Sürprizin Kendisine Yapıldığını Sandı

Sergen Yalçın, Canlı Yayındaki Sürprizin Kendisine Yapıldığını Sandı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.05.2025 - 13:15

Ekol TV'de Sergen Yalçın ile Süper Lig'i değerlendiren gazeteci, sunucu Candaş Tolga Işık'a mesai arkadaşları tarafından canlı yayında doğum günü sürprizi yapıldı. Işık için pasta gelirken Yalçın, sürprizin kendisine yapıldığını sandı, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

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Candaş Tolga Işık'a hazırlanan doğum gününü gören Sergen Yalçın, sürprizin kendisi için olduğunu zannetti

Candaş Tolga Işık'a hazırlanan doğum gününü gören Sergen Yalçın, sürprizin kendisi için olduğunu zannetti

Candaş Tolga Işık ve Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-1'le geçtiği maç sonrası mücadeleyi Ekol TV ekranlarındaki 10 Numara programında değerlendirirken canlı yayında bir sürpriz yaşadı. Kanaldaki çalışanlar, arkadaşları Candaş Tolga Işık'ın doğum gününü kutladı. Işık için pasta getirildi, Yalçın bir an pastanın kendisi için geldiğini düşündü.

"Benim doğum günüm mü bugün?" 😂

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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NightWolf

futbolcu olmasa beş para etmeyececk adamlardan....