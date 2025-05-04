Sergen Yalçın, Canlı Yayındaki Sürprizin Kendisine Yapıldığını Sandı
Ekol TV'de Sergen Yalçın ile Süper Lig'i değerlendiren gazeteci, sunucu Candaş Tolga Işık'a mesai arkadaşları tarafından canlı yayında doğum günü sürprizi yapıldı. Işık için pasta gelirken Yalçın, sürprizin kendisine yapıldığını sandı, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
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Candaş Tolga Işık'a hazırlanan doğum gününü gören Sergen Yalçın, sürprizin kendisi için olduğunu zannetti
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"Benim doğum günüm mü bugün?" 😂
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futbolcu olmasa beş para etmeyececk adamlardan....