Sergen Yalçın, Canlı Yayındaki Sürprizin Kendisine Yapıldığını Sandı

Candaş Tolga Işık ve Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-1'le geçtiği maç sonrası mücadeleyi Ekol TV ekranlarındaki 10 Numara programında değerlendirirken canlı yayında bir sürpriz yaşadı. Kanaldaki çalışanlar, arkadaşları Candaş Tolga Işık'ın doğum gününü kutladı. Işık için pasta getirildi, Yalçın bir an pastanın kendisi için geldiğini düşündü.