Anlaşma Çok Yakın: Arda Turan, Türkiye'den Ayrılıyor
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, transfer haberiyle gündeme geldi. Yağız Sabuncuoğlu, Turan'ın Ukrayna Premier Lig takımı Shakhtar Donetsk ile görüştüğünü, tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu ifade etti.
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi 👇
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Arda Turan'ın Eyüpspor karnesi
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