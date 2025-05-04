Anlaşma Çok Yakın: Arda Turan, Türkiye'den Ayrılıyor

Nisan 2023'te Eyüspor'la teknik direktörlük kariyerine adım atan Arda Turan, eflatun-sarılı kulübünü geçtiğimiz sezon 1. Lig'de şampiyon yaparak Süper Lig'e taşımıştı. Bu sezon da dikkat çeken bir performans ortaya koyan İstanbul ekibiyle toplamda 80 maça çıkan 38 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 44 galibiyet, 22 yenilgi ve 14 beraberlik alarak maç başına 1.83 puan ortalaması yakaladı.