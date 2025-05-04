onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Anlaşma Çok Yakın: Arda Turan, Türkiye'den Ayrılıyor

Anlaşma Çok Yakın: Arda Turan, Türkiye'den Ayrılıyor

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.05.2025 - 11:10

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, transfer haberiyle gündeme geldi. Yağız Sabuncuoğlu, Turan'ın Ukrayna Premier Lig takımı Shakhtar Donetsk ile görüştüğünü, tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi 👇

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi 👇
twitter.com

'Shakhtar Donetsk yetkilileri Arda Turan ile Londra'da bir araya geldi ve taraflar arasındaki resmi görüşmeler yeniden başladı. Taraflar anlaşmaya yakın!'

Arda Turan'ın Eyüpspor karnesi

Arda Turan'ın Eyüpspor karnesi

Nisan 2023'te Eyüspor'la teknik direktörlük kariyerine adım atan Arda Turan, eflatun-sarılı kulübünü geçtiğimiz sezon 1. Lig'de şampiyon yaparak Süper Lig'e taşımıştı. Bu sezon da dikkat çeken bir performans ortaya koyan İstanbul ekibiyle toplamda 80 maça çıkan 38 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 44 galibiyet, 22 yenilgi ve 14 beraberlik alarak maç başına 1.83 puan ortalaması yakaladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
HAKAN KAYAN

Tefecilik serbest ise hiç durmadın