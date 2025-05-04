Osimhen Galatasaray'la Hayatında Bir İlki Yaşadığını Açıkladı
Galatasaray'ın Süper Lig'de yakaladığı başarının büyük pay sahibi Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla kariyerinde daha önce hiç tatmadığı bir duyduğu yaşadığını belirtti. Sivasspor maçının seremonisinde Osimhen'in yanındaki küçük çocukların çokluğu dikkat çekmişti.
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Galatasaray "gerçek sevgi" demişti
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Galatasaray'a gelene kadar böyle bir şey görmediğini söyledi
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