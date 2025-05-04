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Osimhen Galatasaray'la Hayatında Bir İlki Yaşadığını Açıkladı

Osimhen Galatasaray'la Hayatında Bir İlki Yaşadığını Açıkladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.05.2025 - 10:36

Galatasaray'ın Süper Lig'de yakaladığı başarının büyük pay sahibi Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla kariyerinde daha önce hiç tatmadığı bir duyduğu yaşadığını belirtti. Sivasspor maçının seremonisinde Osimhen'in yanındaki küçük çocukların çokluğu dikkat çekmişti.

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Galatasaray "gerçek sevgi" demişti

Galatasaray "gerçek sevgi" demişti
twitter.com

Sivasspor mücadelesinden 4-1'lik skorla galip ayrılan Galatasaray, sosyal medya hesabından maç sonunda doksan dakikanın ilk düdüğünün öncesine damga vuran an hakkında 'gerçek sevgi' paylaşımında bulunmuştu.

Galatasaray'a gelene kadar böyle bir şey görmediğini söyledi

Galatasaray'a gelene kadar böyle bir şey görmediğini söyledi

Karşılaşmayı iki golle tamamlayarak ligde 33 gole ulaşan, Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcusu Jardel'e sadece bir gol uzaklıkta bulunan Osimhen, karşılaşmanın bitiminde maçı değerlendirirken çocukların kendisine olan ilgisine dair şunları dedi:

'Çocukların sevgisi çok güzel bir his. İlham olmak, beni izlemeleri, maskeleri takmaları... Çok şükrediyorum. Galatasaray'a gelene kadar görmediğim bir şeydi bu.'

Taraftarların aklına da Icardi geldi 👇

Taraftarların aklına da Icardi geldi 👇
twitter.com
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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