Osimhen Galatasaray'la Hayatında Bir İlki Yaşadığını Açıkladı

Karşılaşmayı iki golle tamamlayarak ligde 33 gole ulaşan, Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcusu Jardel'e sadece bir gol uzaklıkta bulunan Osimhen, karşılaşmanın bitiminde maçı değerlendirirken çocukların kendisine olan ilgisine dair şunları dedi:

'Çocukların sevgisi çok güzel bir his. İlham olmak, beni izlemeleri, maskeleri takmaları... Çok şükrediyorum. Galatasaray'a gelene kadar görmediğim bir şeydi bu.'